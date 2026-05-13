به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۱۸، ‌نعمت الله فرزانپور مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به همراه رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ از وضعیت کنونی اراضی مورد نظر برای تجهیز و راه‌اندازی این کارگاه بازدید و در خصوص آغاز فاز عملیاتی پروژه با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شهردار منطقه ۱۸ گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته فی مابین این شرکت و مدیریت شهری منطقه ۱۸ تهران، مقرر شد تا این کارگاه در اوایل خیابان منصور عمرانی و مجاورت بیمارستان تخصصی کودکان حکیم پس از اختصاص اراضی مورد نظر تجهیز و راه اندازی شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، توسعه بخش جنوبی خط ۳ مترو تهران با احداث ایستگاه بیمارستان کودکان حکیم و همچنین توقفگاه رام قطارها دیگر محورهای مذاکرات بود.