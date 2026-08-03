  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

مرکز درمانی کارکنان شهرداری منطقه ۱۸ در آستانه بهره‌برداری

مرکز درمانی کارکنان شهرداری منطقه ۱۸ در آستانه بهره‌برداری

با تکمیل عملیات اجرایی بخش داروخانه، تنها مرکز درمانی کارکنان شهرداری منطقه ۱۸ آماده افتتاح شد و به‌زودی خدمات درمانی و رفاهی خود را به کارکنان این منطقه ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری منطقه ۱۸ در این دوره با تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، بهره‌برداری از طرح‌های زیرساختی را در اولویت قرار داده که در همین راستا، پروژه مرکز درمانی کارکنان و بخش داروخانه آن با سرعت مطلوب به مراحل پایانی رسیده است.

️بخش داروخانه این مجموعه با زیربنای ۱۶۱ مترمربع تکمیل شده و با پایان عملیات اجرایی آن، روند آماده‌سازی تنها مرکز درمانی کارکنان شهرداری منطقه ۱۸ برای افتتاح نهایی وارد آخرین مرحله شده است.

️این مرکز درمانی که در بلوار مدائن واقع شده، شامل بخش‌های اورژانس، فیزیوتراپی، دندانپزشکی، تصویربرداری و اتاق عمل محدود است و به‌زودی با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و رفاهی کارکنان شهرداری منطقه ۱۸ به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 6907374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها