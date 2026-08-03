به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری منطقه ۱۸ در این دوره با تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی، بهرهبرداری از طرحهای زیرساختی را در اولویت قرار داده که در همین راستا، پروژه مرکز درمانی کارکنان و بخش داروخانه آن با سرعت مطلوب به مراحل پایانی رسیده است.
️بخش داروخانه این مجموعه با زیربنای ۱۶۱ مترمربع تکمیل شده و با پایان عملیات اجرایی آن، روند آمادهسازی تنها مرکز درمانی کارکنان شهرداری منطقه ۱۸ برای افتتاح نهایی وارد آخرین مرحله شده است.
️این مرکز درمانی که در بلوار مدائن واقع شده، شامل بخشهای اورژانس، فیزیوتراپی، دندانپزشکی، تصویربرداری و اتاق عمل محدود است و بهزودی با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و رفاهی کارکنان شهرداری منطقه ۱۸ به بهرهبرداری خواهد رسید.
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