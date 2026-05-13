به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران گفت: طرح ۶۰۰ واحدی مسکن حمایتی واوان با پیمانکار جدید بنیاد مسکن استان تهران، با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و به زودی اولین بلوک‌ها به متقاضیان خوش‌حساب تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه پیمانکار قبلی به تعهدات خود عمل نکرد و منجر به خلع ید شد، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران روند قانونی جایگزینی پیمانکار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام داد. هم اکنون پیمانکار در تمامی جبهه‌های کاری طرح فعال است.