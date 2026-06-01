به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به آماده بهرهبرداری و افتتاح بودن ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن حمایتی در استان تهران، اظهار کرد: تأمین زمین، آمادهسازی زیرساختها و ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار واجد شرایط با همکاری دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است.
وی افزود: معاونت مسکن و ساختمان اداره کل با اجرای طرحهای مسکن حمایتی، بهعنوان یکی از برنامههای مهم دولت در حوزه تأمین مسکن، با هدف پاسخگویی به نیاز اقشار واجد شرایط و تقویت توان دسترسی خانوارها به سرپناه مناسب در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل راه و شهرسازی تهران ادامه داد: در این راستا، ادارهکل با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اجرایی، اقداماتی از جمله تأمین زمین، تسهیل فرآیندهای اجرایی، هماهنگی با نهادهای خدماترسان و پیگیری برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز پروژهها را دنبال میکند تا واحدهای مسکونی در زمانبندی مناسب به متقاضیان تحویل شود.
وی تسریع در روند ساخت، ارتقای کیفیت اجرای پروژهها و توجه به نیازهای زیربنایی و روبنایی از جمله دسترسی به شبکههای آب، برق، گاز، راه و خدمات عمومی را از مهمترین محورهای اجرایی در پروژههای مسکن حمایتی عنوان کرد.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای تکمیل و تحویل واحدهای در دست ساخت، همزمان با آغاز عملیات اجرایی پروژههای جدید، با هدف ایجاد تعادل در عرضه و پاسخ به تقاضای موجود ادامه دارد. اجرای مؤثر طرحهای مسکن حمایتی، علاوه بر کمک به خانهدار شدن خانوارهای واجد شرایط، میتواند در رونق بخش مسکن و افزایش تحرک در حوزه ساختوساز نیز نقش مؤثری ایفا کند.
