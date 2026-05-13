۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

شهباز شریف ۲ خرداد به چین می‌رود

وزیر خارجه پاکستان از سفر «شهباز شریف» نخست‌ وزیر این کشور به چین از ۲ تا ۶ خرداد ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر این کشور از ۲۳ تا ۲۶ ماه می (۲ تا ۵ خرداد ماه) سفری رسمی به چین خواهد داشت.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در این خصوص ادامه داد که این سفر شامل یک نشست تجاری فعال با هدف تقویت بیشتر روابط تجاری میان دو کشور خواهد بود.

محمد اسحاق دار، سفر نخست وزیر پاکستان به چین را نمادی قدرتمند از مشارکت پایدار پاکستان و چین و فصلی جدید در همکاری دیجیتال توصیف کرد.

وی گفت: امروز، ما از جاده ها به شبکه ها، از زیرساخت های فیزیکی به معماری دیجیتال حرکت می کنیم. ما امروز در حال ساخت یک جاده ابریشم دیجیتال هستیم که با افتتاح دفتر مرکزی IBI در اسلام آباد آغاز می شود.

