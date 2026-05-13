به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند، این همدلی را جلوهای از روح انساندوستی و پیوند عاطفی در خانواده بزرگ هلالاحمر دانست.
وی عنوان داشت: پیامهای محبتآمیز، ابراز همدردی صمیمانه و تسلیتهای خالصانه شما عزیزان در پی درگذشت مادر مکرمهام، موجب تأثر عمیق و امتنان فراوان اینجانب و خانوادهام گردید و در روزهای سنگین اندوه، مایه آرامش و تسلای خاطر ما شد.
بیتردید، همراهی و همدلی صادقانه شما که برخاسته از روح بلند انساندوستی، اخلاقمداری و پیوند عمیق عاطفی در خانواده بزرگ هلالاحمر است، جلوهای ارزشمند از فرهنگ ایثار، وفاداری و مسئولیتپذیری را به نمایش گذاشت و بار دیگر عظمت سرمایه انسانی این نهاد مردمی و بشردوستانه را نمایان ساخت.
اینجانب وظیفه خود میدانم از همه همکاران گرانقدر، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و جوانان عزیز که با پیام، تماس، حضور، دعا و ابراز محبت، ما را در تحمل این ضایعه جانسوز همراهی نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.
از درگاه خداوند متعال، برای همه شما خدمتگزاران شریف مردم عزیز ایران اسلامی، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و توفیق استمرار خدمت خالصانه در مسیر والای انساندوستی و خدمت به بندگان خدا را مسئلت دارم.
همچنین از خداوند سبحان برای روح آن مرحومه، رحمت واسعه الهی، غفران و رضوان الهی را خواستارم»
