به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در ششمین روز از هفته هلال، نشست هم‌اندیشی معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه بشردوستانه، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، با حضور پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر و راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر و با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه، در مرکز هوشمند رصد و داده‌کاوی هلال احمر برگزار شد.

راضیه عالیشوندی، معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه در ارائه‌ای درباره توانمندی‌ها و فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر، اظهار کرد: این جمعیت با اتکا به شبکه‌ای گسترده و پویا از داوطلبان، خدمات متنوعی از امداد و نجات تا سلامت، آموزش، توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی را در سراسر کشور و خارج از مرزها ارائه می‌کند.

وی، مهم‌ترین مأموریت هلال‌احمر را پاسخ به حوادث و سوانح دانست و افزود: در بحران‌هایی مانند سیل، زلزله، طوفان و سایر مخاطرات طبیعی، عملیات جست‌وجو و نجات، اسکان اضطراری و امدادرسانی به مصدومان از مهم‌ترین وظایف این جمعیت است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر با اشاره به ظرفیت‌های عملیاتی این نهاد گفت: هلال‌احمر دارای ۶۵۰ پایگاه امداد و نجات، ۲ هزار و ۵۱۵ دستگاه آمبولانس، ۷ هزار و ۶۰۰ خودروی عملیاتی و نجات و ۲۲ فروند بالگرد است که در سراسر کشور آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به حضور مؤثر هلال‌احمر ایران در عرصه بین‌المللی افزود: این جمعیت در عملیات امدادرسانی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، سوریه، پاکستان و مراکش مشارکت داشته و در سامانه جهانی نقشه‌برداری خدمات سلامت فدراسیون بین‌المللی نیز رتبه نخست را کسب کرده است.

عالیشوندی با اشاره به خدمات درمانی و بهداشتی جمعیت هلال‌احمر گفت: این جمعیت بیش از ۲۰۰ مرکز توانبخشی، داروخانه، مراکز درمانی و کارخانه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی را اداره می‌کند و ۱۴ بیمارستان و مرکز سلامت فعال در خارج از کشور دارد.

وی افزود: تولید ۱۲۷ قلم دارو، تجهیزات پزشکی از جمله سرنگ، ست سرم، دستگاه دیالیز، اندام مصنوعی و کفش‌های ویژه معلولان، بخشی از ظرفیت‌های صنعتی و درمانی هلال‌احمر است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر با اشاره به توسعه خانه‌های هلال گفت: تاکنون ۷ هزار و ۶۰۰ خانه هلال در محله‌ها و روستاهای سراسر کشور راه‌اندازی شده است که با مشارکت داوطلبان و خیرین، آموزش‌های امدادی، اجتماعی و تاب‌آوری محلی را ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: سالانه صدها هزار نفر در گروه‌های مختلف سنی آموزش‌های امداد و نجات دریافت می‌کنند و تسهیلگران محلی نیز برای اجرای تمرین‌های مخاطره‌محور و تهیه نقشه خطر آموزش می‌بینند.

عالیشوندی با اشاره به نقش جوانان در فعالیت‌های بشردوستانه گفت: از مجموع ۵.۵ میلیون عضو داوطلب هلال‌احمر، بیش از ۳ میلیون نفر را جوانان تشکیل می‌دهند که در قالب تیم‌های دادرس، سحر، باور و سایر گروه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ۲۷۰ هزار دانش‌آموز در قالب طرح دادرس آموزش دیده‌اند و تیم‌های سحر با حضور حدود ۷ هزار نفر، خدمات حمایت روانی و اجتماعی را به آسیب‌دیدگان ارائه می‌کنند.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر همچنین به فعالیت‌های این جمعیت در حوزه تغییرات اقلیمی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: با مشارکت جوانان و داوطلبان، از اسفندماه تاکنون حدود ۱۱ میلیون نهال در سراسر کشور کاشته شده است.

وی درباره خدمات به زائران اربعین و حج نیز گفت: هلال‌احمر هر سال با استقرار درمانگاه‌ها، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و اعزام تیم‌های تخصصی، به میلیون‌ها زائر در عراق و عربستان سعودی خدمات درمانی و امدادی ارائه می‌کند.

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات گسترده هلال‌احمر به مهاجران و پناهندگان اشاره کرد و گفت: این جمعیت با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حوزه‌های سلامت، توانبخشی، واکسیناسیون، آموزش و بازپیوند خانواده به مهاجران خدمات‌رسانی می‌کند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داوطلبان، زیرساخت‌های گسترده و تجربه‌های ارزشمند، آمادگی دارد تجربیات و ظرفیت‌های خود را در اختیار سایر جمعیت‌های ملی و نهادهای بشردوستانه قرار دهد.