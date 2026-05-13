۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

خدمات رسانی هلال‌احمر با ۵.۵ میلیون داوطلب

معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر گفت: هلال‌احمر با بیش از یک قرن سابقه خدمت و بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار عضو داوطلب، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بشردوستانه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در ششمین روز از هفته هلال، نشست هم‌اندیشی معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه بشردوستانه، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، با حضور پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر و راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر و با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه، در مرکز هوشمند رصد و داده‌کاوی هلال احمر برگزار شد.

راضیه عالیشوندی، معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه در ارائه‌ای درباره توانمندی‌ها و فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر، اظهار کرد: این جمعیت با اتکا به شبکه‌ای گسترده و پویا از داوطلبان، خدمات متنوعی از امداد و نجات تا سلامت، آموزش، توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی را در سراسر کشور و خارج از مرزها ارائه می‌کند.

وی، مهم‌ترین مأموریت هلال‌احمر را پاسخ به حوادث و سوانح دانست و افزود: در بحران‌هایی مانند سیل، زلزله، طوفان و سایر مخاطرات طبیعی، عملیات جست‌وجو و نجات، اسکان اضطراری و امدادرسانی به مصدومان از مهم‌ترین وظایف این جمعیت است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر با اشاره به ظرفیت‌های عملیاتی این نهاد گفت: هلال‌احمر دارای ۶۵۰ پایگاه امداد و نجات، ۲ هزار و ۵۱۵ دستگاه آمبولانس، ۷ هزار و ۶۰۰ خودروی عملیاتی و نجات و ۲۲ فروند بالگرد است که در سراسر کشور آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به حضور مؤثر هلال‌احمر ایران در عرصه بین‌المللی افزود: این جمعیت در عملیات امدادرسانی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، سوریه، پاکستان و مراکش مشارکت داشته و در سامانه جهانی نقشه‌برداری خدمات سلامت فدراسیون بین‌المللی نیز رتبه نخست را کسب کرده است.

عالیشوندی با اشاره به خدمات درمانی و بهداشتی جمعیت هلال‌احمر گفت: این جمعیت بیش از ۲۰۰ مرکز توانبخشی، داروخانه، مراکز درمانی و کارخانه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی را اداره می‌کند و ۱۴ بیمارستان و مرکز سلامت فعال در خارج از کشور دارد.

وی افزود: تولید ۱۲۷ قلم دارو، تجهیزات پزشکی از جمله سرنگ، ست سرم، دستگاه دیالیز، اندام مصنوعی و کفش‌های ویژه معلولان، بخشی از ظرفیت‌های صنعتی و درمانی هلال‌احمر است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر با اشاره به توسعه خانه‌های هلال گفت: تاکنون ۷ هزار و ۶۰۰ خانه هلال در محله‌ها و روستاهای سراسر کشور راه‌اندازی شده است که با مشارکت داوطلبان و خیرین، آموزش‌های امدادی، اجتماعی و تاب‌آوری محلی را ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: سالانه صدها هزار نفر در گروه‌های مختلف سنی آموزش‌های امداد و نجات دریافت می‌کنند و تسهیلگران محلی نیز برای اجرای تمرین‌های مخاطره‌محور و تهیه نقشه خطر آموزش می‌بینند.

عالیشوندی با اشاره به نقش جوانان در فعالیت‌های بشردوستانه گفت: از مجموع ۵.۵ میلیون عضو داوطلب هلال‌احمر، بیش از ۳ میلیون نفر را جوانان تشکیل می‌دهند که در قالب تیم‌های دادرس، سحر، باور و سایر گروه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ۲۷۰ هزار دانش‌آموز در قالب طرح دادرس آموزش دیده‌اند و تیم‌های سحر با حضور حدود ۷ هزار نفر، خدمات حمایت روانی و اجتماعی را به آسیب‌دیدگان ارائه می‌کنند.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر همچنین به فعالیت‌های این جمعیت در حوزه تغییرات اقلیمی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: با مشارکت جوانان و داوطلبان، از اسفندماه تاکنون حدود ۱۱ میلیون نهال در سراسر کشور کاشته شده است.

وی درباره خدمات به زائران اربعین و حج نیز گفت: هلال‌احمر هر سال با استقرار درمانگاه‌ها، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و اعزام تیم‌های تخصصی، به میلیون‌ها زائر در عراق و عربستان سعودی خدمات درمانی و امدادی ارائه می‌کند.

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات گسترده هلال‌احمر به مهاجران و پناهندگان اشاره کرد و گفت: این جمعیت با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حوزه‌های سلامت، توانبخشی، واکسیناسیون، آموزش و بازپیوند خانواده به مهاجران خدمات‌رسانی می‌کند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داوطلبان، زیرساخت‌های گسترده و تجربه‌های ارزشمند، آمادگی دارد تجربیات و ظرفیت‌های خود را در اختیار سایر جمعیت‌های ملی و نهادهای بشردوستانه قرار دهد.

