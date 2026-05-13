به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در نشست مدیرعامل، شورای معاونین و اعضای هیئت مدیره جمعیت هلال‌احمر گلستان، با اشاره به حضور مستمر و مؤثر نیروهای امدادی در حوادث مختلف اظهار کرد: هلال‌احمر از نخستین مجموعه‌هایی است که در دل بحران‌ها، از سیل و زلزله تا حوادث کوهستانی و شهری، برای نجات جان مردم وارد عمل می‌شود.

وی با بیان اینکه داوطلبان هلال‌احمر در بیش از ۳۰۰ نقطه و ۷۰ پایگاه اورژانس استان فعالیت دارند، افزود: این گستره حضور نشان‌دهنده روحیه ایثار، صداقت و تعهد بالای نیروهای این مجموعه است که همواره در خدمت مردم قرار دارند.

استاندار گلستان با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی و به‌روز گفت: نیروهای امدادی باید همگام با فناوری‌های نوین دنیا حرکت کنند و در کنار آن، فرهنگ امدادرسانی و آموزش کمک‌های اولیه نیز در سطح جامعه گسترش یابد تا مردم در دقایق ابتدایی وقوع حادثه بتوانند نقش مؤثری ایفا کنند.

طهماسبی با قدردانی از امدادگران، داوطلبان و خانواده‌های آنان خاطرنشان کرد: پشتوانه مردمی هلال‌احمر یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این نهاد است و داوطلبان حتی در منازل خود نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، بی‌درنگ به یاری هموطنان بشتابند.

وی با اشاره به حادثه‌خیز بودن استان گلستان و وقوع سیلاب‌های سالانه، ادامه داد: شرایط خاص این استان، مسئولیت هلال‌احمر را سنگین‌تر کرده و ضرورت تقویت منابع مالی، لجستیکی و تجهیزات امدادی را دوچندان می‌کند.

استاندار گلستان همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های ملی از جمله برنامه هفتم توسعه برای تأمین نیازهای این مجموعه تأکید کرد.

طهماسبی با اشاره به تجربیات ارزشمند هلال‌احمر در حوادث مختلف از جمله جنگ رمضان و خدمات داوطلبانه در امدادرسانی و آواربرداری، گفت: تلاش‌ها و فداکاری‌های این مجموعه قابل تقدیر و فراتر از توصیف است.