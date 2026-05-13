قائم پناه: ورزش نماد وفاق ملی و امیدآفرینی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، صبح امروز (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه) با حضور در وزارت ورزش و جوانان، در نشستی مشترک با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، معاونان این وزارتخانه و رئیس کمیته ملی پارالمپیک شرکت کرد.

محمد جعفر قائم پناه در این نشست دنیامالی را از وزرای فعال، دلسوز و صاحب‌نظر دولت معرفی کرد و گفت: هدف از حضور در این جمع، علاوه بر عرض خداقوت به مسئولان ورزش کشور، تاکید بر انسجام و وحدت دولت در خدمت‌رسانی به مردم است. این نشست‌ها نمادی از وفاق و همدلی در دولت آقای دکتر پزشکیان به شمار می‌رود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط حساس کشور در ماه‌های گذشته اظهار کرد: ملت ایران روزهای تلخ و شیرینی را پشت سر گذاشت. از شهادت جمعی از فرماندهان، نخبگان، ورزشکاران و مردم بی‌گناه گرفته تا مقاومت قهرمانانه ملت ایران در برابر تجاوز و فشار دشمنان. این ایستادگی، جلوه‌ای از اقتدار و انسجام ملی بود.

وی افزود: در این حوادث، چهره واقعی استکبار جهانی برای افکار عمومی دنیا آشکار شد و در مقابل، ایران به‌عنوان نماد مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی شناخته شد. امروز حتی در کشورهای غربی نیز نشانه‌های حمایت از مقاومت و ملت ایران دیده می‌شود.

قائم‌پناه با تاکید بر نقش راهبردی ورزش در تقویت وحدت اجتماعی تصریح کرد: «وزارت ورزش و جوانان همواره نماد وفاق ملی بوده است. وقتی تیم ملی ایران به میدان می‌رود، هیچ‌کس به قومیت، مذهب یا گرایش سیاسی ورزشکاران نگاه نمی‌کند و همه زیر پرچم سه‌رنگ ایران متحد می‌شوند. این یعنی ورزش، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های انسجام ملی در کشور است.

وی ادامه داد: هر بار که پرچم ایران در میادین بین‌المللی به اهتزاز درمی‌آید، همه مردم ایران احساس غرور می‌کنند. افتخارآفرینی ورزشکاران در رشته‌های مختلف از جمله فوتبال، کشتی، تکواندو و سایر رشته‌ها، فقط یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه نماد عزت و اقتدار ملی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در سلامت جامعه گفت: ورزش علاوه بر عرصه قهرمانی، نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه دارد و می‌تواند در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به امید، نشاط و تحرک اجتماعی نیاز دارد و ورزش می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از نسل جوان خاطرنشان کرد: جوانان با نشاط و قدرتمند، پشتوانه اقتدار ایران هستند و هر اندازه این سرمایه انسانی تقویت شود، کشور نیز قدرتمندتر خواهد شد.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود برای موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت کرد و گفت: لباس تیم ملی، لباس همه مردم ایران است و حضور ورزشکاران کشورمان در میادین جهانی، نماد عزت، مقاومت و اقتدار ملت ایران خواهد بود.

دنیامالی نیز در این جلسه با اشاره به تداوم برنامه‌های ورزش کشور با وجود شرایط جنگی تأکید کرد: «تقویم اردوها و رویدادهای برون‌مرزی تیم‌های ملی با جدیت در حال اجراست، هرچند برخی برنامه‌ها تحت تأثیر شرایط جنگی با محدودیت‌هایی مواجه شده است.»

وزیر ورزش و جوانان افزود: اولویت اصلی ورزش کشور حضور موفق در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویاست. اردوهای تیم‌های ملی را در شهرهایی که کمتر آسیب دیده‌اند برگزار می‌کنیم و در موارد ضروری نیز اردوهای خارجی در دستور کار قرار دارد. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد روند آماده‌سازی کاروان ایران برای ناگویا متوقف شود.

وی همچنین با اشاره به نگاه دولت به ورزش توانیابان و جانبازان گفت: یکی از اقدامات ارزشمند دولت، همسان‌سازی پاداش و جوایز ورزشکاران پارالمپیکی و المپیکی با دستور دکتر پزشکیان بود که گامی مهم در مسیر عدالت و حمایت از ورزشکاران توانیاب کشور محسوب می‌شود.

در ادامه این نشست، مدیر دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان گزارشی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر ارائه کرد و وزیر ورزش و جوانان نیز توضیحات تکمیلی را در خصوص برنامه‌ها و عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افتتاح پروژه‌های نیمه‌تمام، سنددار کردن اماکن بلاتکلیف ورزشی، تصویب بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه ورزشکاران و قهرمانان، دیپلماسی فعال ورزشی، مشارکت فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی در جنگ رمضان، بازگشت غرورآفرین تیم ملی فوتبال بانوان از جام ملت‌های آسیا و همچنین ارائه گزارشی از میزان خسارت‌های وارد شده به استادیوم‌ها و سالن‌های ورزشی در جنگ رمضان، از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این نشست بود.

گفتنی است این نشست با هدف بررسی عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی طی ۲۰ ماه گذشته برگزار شد و در آن مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و چالش‌های ورزش کشور مورد بررسی قرار گرفت.