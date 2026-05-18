به گزارش خبرنگار مهر، گلاله محمدسلیمی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردمی سنندج، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ذیالحجه و سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، اظهار کرد: ملت ایران در برههای مهم از تاریخ خود قرار دارد و با وجود فشارها و تهدیدهای مختلف، همچنان با اقتدار مسیر پیشرفت را دنبال میکند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و ظرفیتهای گسترده جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: برخی قدرتها شناخت درستی از روحیه مردم ایران ندارند و گمان میکنند با اعمال فشار میتوانند اراده ملت را تضعیف کنند، در حالی که مردم این سرزمین در طول تاریخ نشان دادهاند در برابر تهدیدها ایستادگی میکنند.
رئیس گروه ورزش بانوان ادارهکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر کاربردهای صلحآمیز فناوری هستهای تصریح کرد: استفاده از انرژی هستهای تنها محدود به حوزه دفاعی نیست و کشور در بخشهایی مانند تولید برق، رفع کمبود انرژی و تهیه داروهای تخصصی به این فناوری نیاز دارد.
محمدسلیمی یادآور شد: بخشی از تولیدات هستهای کشور در حوزه درمان بیماران و تأمین نیازهای پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد و این موفقیتها نتیجه سالها تلاش دانشمندان و متخصصان داخلی است.
وی بیان کرد: توان علمی ایران وابسته به تجهیزات و ساختمانها نیست، بلکه سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی متخصص و جوانانی هستند که دانش هستهای را بومیسازی کردهاند.
وی همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در منطقه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای مهم سیاسی و جغرافیایی برخوردار است و همین مسئله موجب شده دشمنان نتوانند خواستههای خود را به ملت ایران تحمیل کنند.
رئیس گروه ورزش بانوان ادارهکل ورزش و جوانان کردستان حضور بانوان و جوانان در صحنههای مختلف را قابل توجه دانست و افزود: زنان و دختران ایرانی همواره در کنار سایر اقشار جامعه برای حفظ ارزشهای ملی و انقلابی نقشآفرین بودهاند.
محمدسلیمی با اشاره به غیرت و روحیه مردم کردستان افزود: مردم این خطه همواره در دفاع از تمامیت ارضی کشور پیشقدم بودهاند و جوانان کردستان اجازه نخواهند داد خدشهای به امنیت و عزت ایران وارد شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تأکید کرد و گفت: حمایت از جوانان مستعد و ایجاد زمینه فعالیت و اشتغال برای آنان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان اضافه کرد: اتحاد و همدلی مردم مهمترین عامل اقتدار کشور است و ملت ایران در کنار مسئولان و نیروهای نظامی، در برابر هرگونه تهدید از کشور دفاع خواهند کرد.
