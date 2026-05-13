بیادی: شرایط تنگه هرمز در آینده به هیچ وجه مانند گذشته نخواهد بود

حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اهمیت و جایگاه ویژه تنگه هرمز و نقش پر رنگ ایران در کنترل آن گفت: شک نکنید شرایط تنگه هرمز در آینده به هیچ وجه مانند گذشته نخواهد بود. به طور کامل تحت کنترل ایران با همکاری کشور برادر عمان خواهد بود و در قالب نظمی جدید تعریف خواهد شد که در آن نقش ایران به طور اساسی پر رنگ و قابل توجه است.

وی در ادامه افزود: تنگه هرمز هزاران سال است که متعلق به ایران است و همیشه ایران عزیز و پر افتخار ما کمک و یار همسایگان خود بوده و بالاترین هماهنگی‌ها را برایش رشد و توسعه آنان داشته است.

بیادی در ادامه به نابخردی و اشتباه راهبردی برخی از همسایگان در قبال ایران در جنگ رمضان اشاره کرده و گفت: متاسفانه در سی سال اخیر این همسایگانی که حتی نان آنان از ایران تامین می‌شد، به جایی رسیده‌اند که با تمام بی‌حیایی به دریوزگی استکبار صهیونی افتاده‌اند؛ به طوری که سرزمین خود را کاملا در اختیار دشمن قرار داده تا کشور ایران را ویران کنند؛ آن هم جنگی که با هدف تغییر رژیم و نیز نابودی زیرساخت هسته‌ای و توان موشکی آن صورت پذیرفته است.

این فعال سیاسی در هیمن زمینه ادامه داد: این کشورها یادشان رفته که شعار هزاران ساله مردم این مرز و بوم این بوده است که «جان می‌دهیم و خاک به دشمن نمی‌دهیم» و اکنون آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی و اذناب آنان به یک بن‌بست راهبردی رسیده‌اند و راهبردهای آنان در تنگه هرمز قفل شده است.



وی در ادامه به معضلات بسته بودن تنگه هرمز برای کشورهای غربی اشاره کرد و اظهار داشت: حالا آنچه را که زمانی کارزاری مبتنی بر فشار تحریمها و تهدیدهای ناجوانمردانه بود، با لطف خداوند به یک مبارزه و برخورد تاکتیکی در جغرافیای سیاسی تغییر کرده و تنگه هرمز عملاً با تلاش رزمندگان اسلام محدود و در کنترل جمهوری اسلامی است؛ این وضعیت معضلات عمیقی را برای بازارهای جهانی در بخش انرژی و تبادلات دیگر فعالیت‌های تجاری در زنجیره‌های تأمین و جریان‌های کلی ارزش در اقتصاد جهانی ایجاد و آنان را در تحریم جدی قرار داده است. اهمیت موقعیت استراتژیک تنگه هرمز تا آنجا مهم است که ایران توان آن را دارد که بتواند کنترل سیستماتیک خود را بر آن اعمال کند، بنابراین کنترل بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی و گردشگری از طریق تنگه هرمز می‌تواند نتیجه ر«پیروزی» در این جنگ را باز تعریف نمود

این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به وحدت ملی و اهمیت آن اشاره کرده و تصریح کرد: مردم و اقشار مختلف کشور عزیزمان در این جنگ نابرابر با وفاق و وحدت ملی بار دیگر، با استفاده از جغرافیای هرمز و ژئوپولیتیک منطقه، برتری خود را به دنیا نشان می‌دهند.

بیادی همچنین از اهمیت توجه به معیشت مردم و کنترل تورم و گرانی‌ها گفت و بیان کرد: حفظ چنین موقعیت برتری و پیروزی قاطع نیازمند داشتن یک استراتژی قوی و توجه ویژه به حفظ و تقویت حقوق شهروندی مردم همیشه در صحنه است که شایسته خدمت مضاعف هستند ولی متاسفانه در این رابطه رفتارهایی غیر منطقی را از برخی حکمرانان شاهد هستیم که با گرانی‌های ناحق و بعضاً تصنعی، مردم به جای تشویق تنبیه می‌شوند.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید سیاست های دولت در زمینه اقتصاد تغییر کند تا باعث تورم و گرانی نشود، گفت: این حقیر اکثراً در مصاحبه هایم به مسئولین متذکر شده‌ام که ملت ایران از غرش کفتارهای استکبار آمریکایی و صهیونیستی نمی ترسند، بلکه هراس آنان از سکوت موریانه‌های نفوذی است که با طرح‌های خود در دولت در حال زمینه‌سازی برای نافرمانی مدنی هستند تا بار دیگر مانند دی‌ماه سال گذشته مردم و بازاریان را به صحنه اعتراض بکشند و در این رابطه سازمان‌های نظارتی و امنیتی باید عزم بیشتری برای مبارزه با این طرح های ناپخته و امپریالیستی و بعضا سوسیالیستی داشته باشند.

بیادی ضمن انتقاد از برخی از اقدام‌های دولت تصریح کرد: آقای وزیر که ادعای مسلمانی و داشتن تجربه می‌کند، آیا جراحی اقتصادی و اینکه مردم را در فشار اقتصادی قرار دهد در زمان جنگ و بحران اجتماعی عقلایی و منطقی است؟ من در این راستا به این طراحان طرح‌های افزایش بی دلیل و بی قانون و من‌درآوردی و شیک آقایان شک دارم و برای این بیانات خود بعضا مدرک دارم.