۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

توسعه باغات کنار در خرمشهر آغاز شد

اهواز - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: توزیع نهال‌های پیوندی کنار با هدف توسعه کشت گونه‌های سازگار و ایجاد باغات تجاری در خرمشهر انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی‌نژاد عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از توزیع ۲۰۰ اصله نهال کنار پیوندی میان پنج بهره‌بردار شهرستان خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف توسعه کشت گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، ایجاد پایلوت باغ تجاری و ترویج الگوهای نوین باغداری انجام شده است.

وی افزود: نهال‌های توزیع شده از ارقام پیوندی و اصلاح‌شده کنار هستند که علاوه بر سازگاری بالا با شرایط آب‌وهوایی خرمشهر، از ظرفیت اقتصادی مطلوبی نیز برخوردارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر ادامه داد: توسعه باغات تجاری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمد بهره‌برداران و تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی منطقه داشته باشد.

دشتی‌نژاد همچنین از اجرای طرح بسیج سازندگی مقابله با مخاطرات کشاورزی در حوزه واکسیناسیون دام و طیور در مناطق مرزی و شنه خبر داد و گفت: این طرح با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی، ارتقای سطح بهداشت دام و طیور و حمایت از تولیدکنندگان مناطق روستایی و مرزی در حال اجرا است.

وی افزود: اجرای این طرح با همکاری کانون جوانان روستایی، بسیج مهندسین، شبکه دامپزشکی و دهیاری‌ها انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر بیان کرد: در قالب این طرح، خدمات واکسیناسیون دام و طیور، آموزش‌های بهداشتی و توصیه‌های فنی به دامداران ارائه می‌شود تا ضمن کاهش مخاطرات و خسارات احتمالی، زمینه پایداری تولید و حفظ سرمایه دامی منطقه فراهم شود.

