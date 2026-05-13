به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطیف عصر چهارشنبه در دیدار با ابوالفضل ساروقیان شهردار کاشان با اشاره به سبقه مذهبی منطقه کاشان اظهار کرد: در کاشان هیئات مذهبی زیادی وجود دارد که نشان از پیشینه غنی مذهبی و ارادت مردم این منطقه به خاندان اهل بیت دارد.

وی با اشاره به اربعین و پیاده روی جهانی آن ابراز کرد: از منطقه کاشان هم افراد زیادی برای حضور در این رویداد جهانی به عراق سفر می کنند که موکب های زیادی هم از کاشان برای پذیرایی از زائران در عراق خدمت می کنند.

سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان با اشاره به ظرفیت های بالای گردشگری کاشان تصریح کرد: امیدواریم با ایجاد زیرساخت های لازم شاهد حضور بیش از پیش گردشگران عراقی در شهر کاشان باشیم.

وی با بیان اینکه عراق آماده سرمایه گذاری در کاشان است، خاطرنشان کرد: در صورت امکان و برقراری شرایط عراق حاضر است در فرودگاه کاشان و توسعه آن سرمایه گذاری کند.

لطیف علی حضور دانشجویان عراقی در کاشان و تحصیل در دانشگاه های این شهر را یک فرصت برای هر دو ملت دانست و افزود: حضور دانشجویان عراقی در کاشان بعد از مهیاشدن شرایط افزایش می‌یابد.