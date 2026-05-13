امداد به ۴ سانحه رانندگی در استان سمنان؛ راننده تریلی جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار سانحه رانندگی طی روز چهارشنبه در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۳ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی ابراز تأسف و همدردی از جان باختن یک نفر در صحنه تصادفات رانندگی در مورد این حادثه توضیح داد: در این سانحه تریلی در محور شهمیرزاد ابتدای کمربندی روبروی اداره راه و ترابری از جاده منحرف و به دیوار منزل مسکونی اصابت کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد ون با تابلو کیلومتر ۲۷ محور ایوانکی به گرمسار به عنوان پر مصدوم ترین سانحه روز جاری یاد کرد و ادامه داد: این حادثه هشت مصدوم از اتباع عراقی داشته است.

درخشان از تصادف تریلی و پژو جی. ال. ایکس کیلومتر ۵۵ محور شاهرود به میامی خبر داد و اضافه کرد: این حادثه چهار مصدوم داشت که سه نفر آن ها تبعه افغانستان بودند.

وی به حادثه تصادف تریلی و سمند کیلومتر ۶۲ محور شاهرود به میامی به عنوان دیگر حادثه مهم استان یاد کرد و افزود: این حادثه یک مصدوم داشته است.