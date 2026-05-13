به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی استان از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

قاسمی طوسی با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور اتخاذ شده و لازم‌الاجرا است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تأکید کرد: همراهی دستگاه‌ها و مردم در اجرای این تصمیم، نقش مهمی در عبور موفق از دوره اوج مصرف برق و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات عمومی خواهد داشت.