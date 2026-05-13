۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

مهیائی:کاهش هدررفت انرژی نیازمند همراهی همزمان مردم و دستگاه‌هاست

گرگان-معاون استاندار گلستان گفت: کنترل مصرف و ارائه گزارش‌های مستمر از سوی دستگاه‌ها، در کنار اصلاح الگوی مصرف توسط مردم، یک ضرورت جدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی در جلسه شورای عالی مدیریت مصرف برق استان گلستان با اشاره به روند افزایشی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، بر لزوم پایش مستمر و کنترل دقیق میزان مصرف تأکید کرد و گفت: ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی دستگاه‌های دولتی، نقش مهمی در مدیریت بهینه مصرف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق یک مسئولیت مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و مردم است، افزود: کاهش هدررفت انرژی و اصلاح الگوی مصرف، نیازمند همراهی همه‌جانبه و برنامه‌ریزی منسجم است.

مهیائی همچنین به خسارات وارد شده به صنعت برق کشور در جریان «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» اشاره کرد و ادامه داد: این صنعت با تلاش جهادی کارکنان خود توانسته بخش زیادی از آسیب‌ها را جبران کند و روند بازسازی و رفع نارسایی‌ها همچنان ادامه دارد.

معاون استاندار گلستان با استناد به اظهارات وزیر نیرو و با اشاره به شرایط جوی مناسب و همکاری مردم استان گفت: در حال حاضر وضعیت حادی در حوزه برق وجود ندارد، اما این موضوع به معنای بی‌نیازی از مدیریت مصرف نیست و مشترکان باید همچنان در این مسیر همکاری کنند.

وی استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، رعایت استانداردهای انرژی در ساختمان‌ها و توجه به بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی را از اولویت‌های اصلی در حوزه برق برشمرد.

مهیائی در ادامه بر اهمیت فرهنگ‌سازی در مصرف صحیح انرژی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی، به‌ویژه رسانه ملی، باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی با اشاره به تأخیر در آغاز فصل گرما نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مشترکان با مدیریت الگوی مصرف، به پایداری شبکه برق کمک کرده و خادمان خود در این حوزه را یاری دهند.

کد مطلب 6829446

