به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی در جلسه شورای عالی مدیریت مصرف برق استان گلستان با اشاره به روند افزایشی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، بر لزوم پایش مستمر و کنترل دقیق میزان مصرف تأکید کرد و گفت: ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی دستگاه‌های دولتی، نقش مهمی در مدیریت بهینه مصرف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق یک مسئولیت مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و مردم است، افزود: کاهش هدررفت انرژی و اصلاح الگوی مصرف، نیازمند همراهی همه‌جانبه و برنامه‌ریزی منسجم است.

مهیائی همچنین به خسارات وارد شده به صنعت برق کشور در جریان «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» اشاره کرد و ادامه داد: این صنعت با تلاش جهادی کارکنان خود توانسته بخش زیادی از آسیب‌ها را جبران کند و روند بازسازی و رفع نارسایی‌ها همچنان ادامه دارد.

معاون استاندار گلستان با استناد به اظهارات وزیر نیرو و با اشاره به شرایط جوی مناسب و همکاری مردم استان گفت: در حال حاضر وضعیت حادی در حوزه برق وجود ندارد، اما این موضوع به معنای بی‌نیازی از مدیریت مصرف نیست و مشترکان باید همچنان در این مسیر همکاری کنند.

وی استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، رعایت استانداردهای انرژی در ساختمان‌ها و توجه به بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی را از اولویت‌های اصلی در حوزه برق برشمرد.

مهیائی در ادامه بر اهمیت فرهنگ‌سازی در مصرف صحیح انرژی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی، به‌ویژه رسانه ملی، باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی با اشاره به تأخیر در آغاز فصل گرما نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مشترکان با مدیریت الگوی مصرف، به پایداری شبکه برق کمک کرده و خادمان خود در این حوزه را یاری دهند.