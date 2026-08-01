به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی بعدازظهر شنبه در دومین نشست کارگروه ویژه بررسی پرونده‌های قتل عمد در سال جاری که با هدف ارتقای روند صلح و سازش و در چارچوب برنامه‌های مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در دادگستری استان کردستان برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای جلب رضایت در پرونده‌های قصاص تاکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های صلح‌یاران، معتمدان، مددکاران زندان و اعضای ستاد صبر، اظهار کرد: اجرای دقیق مصوبات کارگروه و ابلاغ آن به تمامی حوزه‌های قضایی استان، نقش مهمی در افزایش اثربخشی اقدامات مرتبط با پرونده‌های قتل خواهد داشت.

وی افزود: حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها نیز باید با تشکیل سازوکارهای مشابه، پرونده‌های محکومان را میان صلح‌یاران و افراد اثرگذار در حوزه صلح و سازش تقسیم کنند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، امکان اخذ رضایت در این پرونده‌ها افزایش یابد.

بررسی ویژه پرونده‌های اولویت‌دار

معاون حل اختلاف دادگستری کردستان با تأکید بر پیگیری مستمر پرونده‌های حساس، گفت: در هر نشست ماهانه کارگروه باید تعدادی از پرونده‌های دارای اولویت به صورت ویژه بررسی شود تا با تمرکز بیشتر، موانع موجود برای حصول سازش برطرف شود.

اسدی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت افراد مؤثر، خیران، معتمدان محلی و نهادهای مردمی در پرونده‌های قصاص تأکید کرد و افزود: مشارکت این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اختلافات و گسترش فرهنگ گذشت داشته باشد.

وی با اشاره به نقش کارگروه ویژه پرونده‌های قتل در سیاست‌گذاری و ارائه راهکارهای جدید، اظهار کرد: لازم است از صلح‌یاران دیگر شهرستان‌ها نیز برای انتقال تجربه‌های موفق و ارائه پیشنهادهای کاربردی در این جلسات دعوت شود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری کردستان همچنین خواستار معرفی گسترده حساب خیریه صلح دادگستری استان از طریق رسانه‌ها و صداوسیمای مرکز کردستان شد و گفت: مشارکت خیران می‌تواند در تأمین هزینه‌های لازم برای ایجاد مصالحه در برخی پرونده‌ها مؤثر باشد.

وی در پایان پیشنهاد کرد در نشست‌های آینده، از اولیای دم پرونده‌هایی که پس از اجرای حکم قصاص از اقدام خود ابراز پشیمانی کرده‌اند دعوت شود تا با بیان تجربه‌های خود، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ترغیب خانواده‌های درگیر به صلح و سازش فراهم شود.

در پایان این نشست نیز بر استمرار همکاری دستگاه‌های مرتبط، تقویت نقش صلح‌یاران، خیران و معتمدان و پیگیری هدفمند پرونده‌های قتل عمد با هدف گسترش فرهنگ صلح و کاهش آسیب‌های ناشی از این پرونده‌ها تأکید شد.