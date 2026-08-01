به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، محمودرضا طاهری در نشست هماندیشی با مدیران عامل شرکتهای فعال در حوزه خدمات پس از فروش خودرو، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: ارتقای سطح فعالیت های مراکز خدمات پس از فروش خودرو ضرورتی اجتنابناپذیر است و می تواند افزایش رضایتمندی مشتریان دراین زمینه را فراهم کند و بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد محسوب شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تداوم نشستهای تخصصی مشترک و اتخاذ تدابیر مؤثر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش خودرو و افزایش رضایت مشتریان خواهد داشت.
در ادامه این نشست، هادی شفیعی گل، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات گزارشی از اقدامات انجامشده در چارچوب اجرای استاندارد اجباری ۱۹۱۱۷ را ارائه کرد و از اجرای طرح سنجش نرخ کیفیت خدمات پس از فروش خودرو برای نخستینبار در سال گذشته خبر داد.
همچنین در این نشست مدیران عامل شرکتهای حاضر نیز، دیدگاهها، چالشها و موانع در مسیر ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش خودرو را مطرح و پیشنهادهای خود را برای بهبود وضعیت موجود ارائه کردند.
بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد جلسات هماندیشی با حضور مدیران عامل و مسئولان کنترل کیفیت شرکتها بهصورت مستمر و منظم برگزار تا ضمن آسیب شناسی دقیق، موانع موجود بهصورت هدفمند بررسی و رفع شود.
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