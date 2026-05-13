۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

عملیات ضربتی تعویض شیر فرسوده در شهرری با موفقیت انجام شد

ری- عملیات ضربتی تعویض شیر فرسوده ۴۰۰ میلی‌متری در تقاطع فدائیان اسلام و سرگرد محمدی شهرری با موفقیت پایان یافت و از هدررفت آب جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات تعویض شیر خط پروانه‌ای به قطر ۴۰۰ میلی‌متر در تقاطع خیابان‌های فدائیان اسلام و سرگرد محمدی (ناحیه شهرری) با هدف پایدارسازی شبکه توزیع آب و جلوگیری از هدررفت منابع، با موفقیت به پایان رسید.

مسافری، مدیر بهره‌برداری تأسیسات آب ناحیه شهرری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به فرسودگی شیر خط قدیمی و بروز مشکلات در پایداری فشار آب منطقه، اکیپ‌های عملیاتی این ناحیه با تجهیزات کامل در محل مستقر شده و در یک عملیات ضربتی، نسبت به تعویض و نوسازی این شیر خط اقدام کردند.

وی افزود: تمام تلاش همکاران بر این بود که این عملیات فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد تا شهروندان با کمترین میزان افت فشار یا قطع احتمالی آب مواجه شوند.

مدیر بهره‌برداری تأسیسات آب ناحیه شهرری در پایان خاطرنشان کرد: نوسازی تجهیزات شبکه و به‌روزرسانی شیرآلات اصلی، نقش بسزایی در مدیریت هوشمند شبکه توزیع و کاهش حوادث احتمالی دارد و این روند در سایر نقاط حساس منطقه نیز طبق برنامه تداوم خواهد یافت.

