نوسازی و افزایش راندمان ۳۳۲ دستگاه الکتروپمپ در تأسیسات آبرسانی گیلان

عباس حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و با تأکید بر نقش حیاتی تجهیزات پمپاژ در فرآیند تأمین و انتقال آب شرب، اظهار کرد: در راستای ارتقای بهرهوری تأسیسات و پیشگیری از بروز اختلال در روند آبرسانی، طی سال گذشته ۳۱۸ دستگاه الکتروپمپ فرسوده و کمبازده در نقاط مختلف استان با تجهیزات جدید جایگزین شد؛ همچنین ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق اجرای عملیات مهندسی مجدد، جایگزین و به چرخه بهرهبرداری بازگشتند.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم عملکرد صحیح ایستگاههای پمپاژ با پایداری خدمات، تصریح کرد: تعویض و بازسازی الکتروپمپها علاوه بر افزایش راندمان تأسیسات، دستاوردهایی نظیر بهبود فشار شبکه، کاهش احتمال بروز قطعیهای ناخواسته آب، کاهش چشمگیر هزینههای تعمیر و نگهداری و صرفهجویی قابلتوجه در مصرف انرژی را به همراه دارد.
معاون بهرهبرداری آبفای گیلان با یادآوری پیامدهای منفی استفاده طولانیمدت از تجهیزات مستهلک، افزود: کارکرد الکتروپمپهای فرسوده موجب افت راندمان سیستم، افزایش مصرف برق، بروز خرابیهای مکرر و در نهایت ایجاد اختلال در تأمین آب شهروندان میشود؛ به همین دلیل، برنامهریزی برای نوسازی مستمر این تجهیزات از اولویتهای راهبردی شرکت آب و فاضلاب گیلان محسوب میشود.
حسنی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه آبفای گیلان با بهرهگیری از توان فنی و تخصصی نیروهای خود تلاش میکند با تقویت زیرساختهای حیاتی آبرسانی، خدماتی پایدار، مطمئن و باکیفیت را در اختیار شهروندان و روستاییان استان قرار داده و سطح اطمینان از تداوم آبرسانی و رضایتمندی مشترکان را ارتقا بخشد.
