تجهیزات آبرسانی چند روستای سنقر و کلیایی نوسازی شد

صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تعویض و تعمیر شناور و پمپ‌های چاه در روستاهای «مارنگاز»، «چم‌کبود»، مجتمع آبرسانی «لیلمانج» و «سراب گزنهله»، شبکه آبرسانی این مناطق تقویت و آب شرب بیش از هزار و ۵۸۰ نفر از جمعیت تحت پوشش مجدداً پایدار شد.

وی افزود: در یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده، عملیات تعمیر و تعویض موتور سوخته شناور چاه اصلی مجتمع آبرسانی لیلمانج تنها در مدت چهار ساعت و بدون ایجاد قطعی آب برای مشترکان با موفقیت انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقر و کلیایی تصریح کرد: این چاه تأمین‌کننده آب بیش از هزار نفر از ساکنان منطقه است که پس از نصب موتور جدید، تست‌های نهایی، تنظیمات هیدرولیکی و کنترل فشار شبکه انجام شد و چاه مجدداً به مدار بهره‌برداری بازگشت.

عزیزی همچنین به احیای پمپ‌های آسیب‌دیده ایستگاه «سراب گزنهله» اشاره کرد و گفت: این ایستگاه دارای شش پمپ فعال است که در راستای تداوم پایداری تأمین آب، دو دستگاه از پمپ‌های خارج شده از مدار پس از اورهال کامل تعویض و سرویس شدند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات‌ها بدون ایجاد اختلال در تأمین آب مشترکان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و پمپ‌های تعمیر شده به عنوان تجهیزات رزرو در ایستگاه مستقر شدند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقر و کلیایی در پایان با قدردانی از صبوری مردم در زمان اجرای این عملیات‌ها گفت: با هدف حفظ پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات، اقداماتی از جمله کلرزنی مستمر، رفع شکستگی خطوط و تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.