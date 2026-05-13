به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ورمقانی در جلسه ستاد اربعین استان کردستان، با اشاره به روند توسعه زیرساختهای اربعین در استان اظهار کرد: طی سالهای اخیر اقدامات عمرانی و خدماتی گستردهای در مسیر خدمترسانی به زائران اربعین در کردستان انجام شده است.
وی افزود: تاکنون یکهزار و ۲۳۸ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ستاد اربعین برای اجرای پروژههای عمرانی استان هزینه شده و در ادامه نیز ۲۳ پروژه با اعتباری حدود ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به ستاد مرکزی اربعین کشور معرفی شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه مرز باشماق مریوان برای پنجمین سال متوالی آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی است، گفت: این مرز به دلیل شرایط آبوهوایی مناسب و خنکتر بودن نسبت به برخی مرزهای غرب کشور، ظرفیت مطلوبی برای تردد زائران دارد.
ورمقانی ادامه داد: در صورت رفع برخی مشکلات مربوط به کرایه حملونقل زائران در اقلیم کردستان عراق، پیشبینی میشود میزان استقبال و تردد زائران از مرز باشماق افزایش یابد.
وی بر ضرورت ارائه خدمات مناسب به زائران در مسیرهای تردد تأکید کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی و مواکب باید برای میزبانی شایسته از زائران برنامهریزی دقیق داشته باشند و اجازه سوءاستفاده از عنوان خدمترسانی به زوار داده نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: میزبانی از زائران اربعین طی چهار سال گذشته علاوه بر برکات معنوی، دستاوردهای اقتصادی و عمرانی مناسبی برای استان به همراه داشته و مردم استان نیز خواستار تداوم این میزبانی هستند..
