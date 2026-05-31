تعریف ۲۳ پروژه زیرساختی اربعین در کردستان با اعتبار ۸.۵ همت

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد زیرساخت اربعین استان کردستان با اشاره به جایگاه این استان در مسیر تردد زائران اربعین اظهار کرد: کردستان طی پنج سال اخیر به یکی از محورهای مهم عبور زائران شمال‌غرب کشور تبدیل شده و همین موضوع لزوم تقویت زیرساخت‌های خدماتی و عمرانی را دوچندان کرده است.

وی افزود: توسعه راه‌ها، شبکه‌های ارتباطی، تأسیسات شهری و زیرساخت‌های خدمات عمومی تنها برای ایام اربعین نیست، بلکه سرمایه‌ای ماندگار برای مردم استان محسوب می‌شود و در سال‌های آینده نیز مورد استفاده شهروندان، مسافران و گردشگران قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه ۲۳ طرح اولویت‌دار در بخش‌های مختلف برای استان تعریف شده است، گفت: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها دارای ردیف اعتباری ملی هستند و بخشی از منابع مالی مورد نیاز آنها نیز در جریان سفر رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته است.

حبیبی ادامه داد: برخی طرح‌های مهم استان که طی سال‌های گذشته با روند کندی مواجه بودند، اکنون به دلیل ضرورت ارتقای خدمات به زائران و افزایش ترددها با سرعت بیشتری در حال اجرا هستند.

وی کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهسازی کردستان دانست و افزود: تکمیل این مسیر نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌ها، کاهش حوادث رانندگی و تسهیل تردد زائران و سایر استفاده‌کنندگان خواهد داشت و نیازمند حمایت بیشتر دولت در تأمین اعتبارات است.

وی همچنین به نقش محوری سنندج و مریوان در میزبانی از زائران اشاره کرد و گفت: بخش عمده خدمات پشتیبانی و اسکان زائران در این دو شهر انجام می‌شود، از این رو توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین منابع مورد نیاز آنها ضروری است.

معاون عمرانی استاندار کردستان از پروژه‌هایی همچون ساماندهی ورودی مریوان، کمربندی شرقی، تونل باغان و طرح‌های تأمین پایدار آب به عنوان طرح‌های اثرگذار این شهرستان نام برد و افزود: بهره‌برداری از این پروژه‌ها علاوه بر بهبود خدمات‌رسانی در ایام اربعین، در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز مؤثر خواهد بود.

حبیبی در پایان بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار تسریع در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز به‌ویژه در حوزه انرژی، خدمات عمومی و فناوری اطلاعات شد.