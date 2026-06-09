دشمن به دنبال تغییر باورها و هویت نسل جوان مسلمان است

ماموستا ملا محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت وحدت در جهان اسلام اظهار کرد: دشمنان به خوبی دریافتهاند که انسجام و همدلی مسلمانان مهمترین عامل اقتدار امت اسلامی است و به همین دلیل تلاش میکنند از هر راهی مانع تحقق وحدت میان کشورهای اسلامی شوند.
وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی در معرض جنگ نرم و هجمههای فکری و فرهنگی قرار دارند و دشمنان امیدوارند از این طریق بتوانند باورها و اندیشههای نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهند.
امام جمعه روانسر با بیان اینکه رسانهها و فضای مجازی به ابزارهای اصلی این جنگ تبدیل شدهاند، تصریح کرد: جریانهای معاند با بهرهگیری از امکانات گسترده رسانهای در تلاش هستند تا تاریخ، هویت و ارزشهای اسلامی را در نگاه نسل نوجوان و جوان تحریف کرده و زمینه فاصله گرفتن آنان از اعتقادات دینی را فراهم کنند.
این عالم اهل سنت ادامه داد: شبکههای ماهوارهای و رسانههای وابسته به دشمنان به صورت شبانهروزی برنامههای مختلفی را برای مخاطبان جوان تولید و پخش میکنند که هدف اصلی آنها ایجاد تغییر در نگرشها و باورهای دینی و فرهنگی جوامع اسلامی است.
ماموستا محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داده و در برابر تجاوزها و جنایات این رژیم موضعی قاطع داشته است.
وی افزود: پاسخ موشکی ایران به اقدامات رژیم صهیونیستی، جلوهای از توانمندی و اقتدار دفاعی کشور بود؛ اقتداری که امروز حتی قدرتهای بزرگ جهان نیز به آن اذعان دارند.
امام جمعه روانسر همچنین درباره روند مذاکرات ایران با طرفهای مقابل اظهار کرد: تیم مذاکرهکننده کشور باید با دقت، هوشیاری و در چارچوب منافع ملی از حقوق ملت ایران دفاع کرده و از هرگونه امتیازدهی که منافع کشور را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز کند.
وی خاطرنشان کرد: حضور طرفهای مقابل در پای میز مذاکره نشاندهنده ناکامی آنان در دستیابی به اهداف خود از مسیر فشار و تهدید است و این فرصت باید برای تأمین حقوق ملت ایران به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
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