به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی چهارشنبه شب در جمع پرشور مردم قزوین که در مهدیه این شهر برگزار شد، در واکنش به ادعاهای توسعه‌طلبانه رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر الحاق ونزوئلا یا تشکیل «سیتی ترامپ» در مدیترانه با تجزیه کشورهای منطقه، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار کور خوانده است اگر خیال خامی برای ایجاد ایالت‌های جدید در منطقه ما دارد.

وی افزود: محور مقاومت مستحکم‌تر از همیشه ایستاده و ما ملت ایران با پرچم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی، اجازه نخواهیم داد ذره‌ای نگاه چپ به مقاومت از لبنان و عراق تا غزه و یمن شود و حتی مشتی آب از خلیج همیشه فارس ما بردارند.

محمدبیگی از نهایی شدن طرحی راهبردی در مجلس خبر داد و گفت: به‌زودی قانون مدیریت تنگه هرمز را در صحن علنی مجلس تصویب خواهیم کرد. این قانون امروز به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی نهایی و در سامانه نمایندگان بارگذاری شده است و ان‌شاءالله در ماه‌های آینده این قانون را همچون قانون حمایت از حقوق هسته‌ای ملت ایران که در مجلس یازدهم به تصویب رساندیم، به مردم عزیز هدیه خواهیم کرد تا دست دولت در مذاکرات پر باشد.

وی با انتقاد از کوتاه آمدن در برابر زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل در مذاکرات بین‌المللی تأکید کرد: وقتی تیم مذاکره‌کننده جلو می‌رود نباید به جای ۱۰ شرط به پنج شرط بسنده کند. ما انتظار داریم وزارت امور خارجه با شفافیت کامل، شروط ۱۴ گانه را با مردم در میان بگذارد. گرفتن غرامت، مدیریت تنگه هرمز، بازپرداخت کامل خسارت‌ها و آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران باید همزمان مطالبه شود.

محمدبیگی با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی خطاب به تیم مذاکره‌کننده گفت: امروز با پایگاه محکم مردمی که با تقدیم ۷۰ شهید ایجاد شده، باید محکم‌تر از گذشته بایستید و اجازه ندهید دشمن در مذاکره چیزی را دریافت کند که در جنگ هرگز نتوانست به دست آورد. ما باید مثلث میدان، خیابان و دیپلماسی را در کنار هم داشته باشیم و سیاست خارجی دولت محترم نیز بر همین اساس تنظیم شود.

نماینده قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته ملی جمعیت و سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب در ۳۰ اردیبهشت ۹۳، به تشریح روند قانون‌گذاری در این حوزه پرداخت و گفت: هفت سال پس از آن ابلاغ، در مجلس یازدهم و پس از ۱۴۴ جلسه تخصصی فشرده، قانون جوانی جمعیت را تصویب کردیم. مقام معظم رهبری از این قانون به عنوان «منشور ماندگار» یاد کردند و فرمودند دعا می‌کنند برای هر کسی که قدمی هرچند کوچک برای جمعیت بردارد.

وی با قدردانی از اقدامات استان قزوین در این زمینه افزود: طبق اعلام استاندار محترم، بیش از ۶۰ درصد زمین‌های سه‌فرزندی در استان قرعه‌کشی شده و تحویل این زمین‌ها برای حمایت از بقای نسل ایرانی مقتدر باید با جدیت دنبال شود.

محمدبیگی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات تصریح کرد: ۱۵ درصد مواد قانون جوانی جمعیت به‌طور کامل اجرا شده و ۸۵ درصد دیگر از صفر تا ۶۲ درصد در درجات مختلف عملیاتی شده است. مدیریت کشور باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. امروز نزدیک به ۸۰ درصد وام‌های ازدواج پرداخت شده و بیش از ۶۹ درصد مردم نیز تسهیلات فرزندآوری را دریافت کرده‌اند.

نماینده مردم قزوین با اشاره به تقدیم حدود ۴۰۰۰ شهید در ۴۰ روز اخیر، ترویج فرزندآوری را رسالتی ملی دانست و گفت: عمده این شهدا در سن باروری بودند و در صورت تداوم حیات پربرکتشان، هرکدام می‌توانستند حداقل یک فرزند داشته باشند. یعنی ما اکنون ۸۰۰۰ سرباز برای آینده کشور کم داریم. باید خانواده‌ها به فکر فرزندآوری باشند. ما نسل دهه شصتی‌ها وسط جنگ به دنیا آمدیم، زیر بمباران درس خواندیم و در تحریم‌ها بزرگ شدیم و امروز بسیاری از مدیران و مسئولان شما از همین نسل هستند.

امیدآفرینی در کنار مطالبه‌گری برای کنترل تورم

محمدبیگی با اذعان به وجود مشکلات معیشتی، بر ضرورت پیگیری جدی برای رفع موانع اقتصادی تأکید کرد و گفت: این هفته با وزیر اقتصاد جلسه‌ای چهار ساعته داشتیم و تصریح کردیم که کنترل تورم و گرانی باید در اولویت باشد، چرا که بسیاری از خانواده‌ها علاقه به فرزندآوری دارند اما مشکلات اقتصادی سد راه آن‌هاست.

وی با تأکید بر لزوم تزریق امید در جامعه خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات، کارهای زیادی انجام شده که باید بازگو شود. سال گذشته در مجمع نمایندگان زن جهان در مکزیک، وقتی قوانین حمایتی ایران از مادران را تشریح کردم، نمایندگان کشورهای دیگر باور نمی‌کردند که در ایران برای تولد فرزند، خودروی مادران، وام، زمین، کارت مادرانه و کارت امید مادران تعلق می‌گیرد. قدر این فرصت‌ها را بدانیم و مسئولین نیز قدر این ملت وفادار را بدانند.

نماینده قزوین در پایان با هشدار نسبت به توطئه‌های جدید دشمن برای ایجاد ناآرامی داخلی گفت: بر اساس اطلاعات پشت‌پرده، دشمن به‌دنبال جنگ خیابانی، جنگ داخلی و فتنه‌آفرینی از طریق عوامل خارجی در داخل کشور است. فقط و فقط حضور شما مردم در خیابان‌ها و صحنه‌های دفاع از انقلاب است که این توطئه‌ها را خنثی می‌کند. پرچم‌هایتان را بلندتر از همیشه به اهتزاز درآورید که پیروزی نهایی از آن شما و این ملت است.