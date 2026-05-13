به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم میرعباس‌زاده شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم آستارا با قدردانی از حضور ۷۵ روزه مردم این شهرستان در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم آستارا با غیرت و شجاعت مثال‌زدنی خود نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط، میدان را خالی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه خون ما امتداد خون سیدالشهدا و امیرالمؤمنین(ع) است، افزود: ملت ایران از کودکی درس غیرت را از حضرت ابوالفضل(ع) و درس شجاعت را از حضرت زینب(س) آموخته و همین روحیه، ایران را از سایر کشورهای منطقه متمایز کرده است.

دبیر ستاد امر به معروف استان اردبیل با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان گفت: تمام مظلومان جهان چشم امید به مقاومت ملت ایران دوخته‌اند، هژمونی استکبار جهانی در حال فروپاشی است و ملت ایران در این پیچ تاریخی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی با تأکید بر اینکه جنگ امروز، جنگ هویتی و وجودی میان حق و باطل است، تصریح کرد: نظام اسلامی در برابر نظام سلطه ایستاده و این ایستادگی ادامه خواهد داشت؛ هیچ‌گاه زیر بار زور نرفته‌ایم و نخواهیم رفت؛ همان‌گونه که امام حسین(ع) زیر بار ظلم نرفت.

حجت‌الاسلام میرعباس‌زاده با اشاره به جایگاه رهبری انقلاب اسلامی در نگاه شخصیت‌های جهانی، به نقل از برخی مقامات بین‌المللی گفت: معنویت و صلابت رهبر انقلاب در دیدارها تأثیر عمیقی بر آنان گذاشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی اظهار کرد: هر ایرانی با هر سلیقه و پوشش، وقتی برای دفاع از نظام به میدان می‌آید، محترم است و هیچ‌کس حق ندارد از بالا به پایین به مردم نگاه کند.

وی با بیان اینکه درون‌مایه امر به معروف محبت است، خطاب به مسئولان گفت: مسئولیت‌پذیری، پرهیز از ایجاد تفرقه و برخورد با عوامل نفوذ و اخلال اقتصادی از مطالبات جدی مردم است. او افزود: این ملت ۷۵ روز در میدان ایستاده‌اند؛ مسئولان نیز باید در کنار مردم باشند و مشکلات آنان را برطرف کنند.

دبیر ستاد امر به معروف اردبیل با اشاره به نقش ایران در معادلات جهانی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: ادبیات دیپلماسی کشور باید متناسب با جایگاه جهانی ایران و رسالت تمدنی آن باشد.

وی در پایان با دعوت مردم به حفظ انسجام و ادامه بیعت با آرمان‌های انقلاب، شعار «لبیک یا خامنه‌ای» را از حاضران خواست و تأکید کرد: خیابان‌های آستارا در این روزها میدان بیعت مردم با امام و رهبری است.