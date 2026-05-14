کامران فرمان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های خوب امسال در لرستان، اظهار داشت: این بارندگی‌ها موجب زنده شدن تالاب‌های خشکیده استان شد.

وی با بیان اینکه در پی این بارندگی‌ها، آبگیری خوبی صورت گرفت و تالاب‌ها به‌نوعی احیا شدند، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی دنیا، تالاب‌ها هستند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با بیان اینکه لرستان با ۱۸ تالاب و آبگیر از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی زاگرس به‌حساب می‌آیند، تصریح کرد: تالاب‌ها نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تغذیه آب‌های زیرزمینی و تعادل اقلیم منطقه دارند.

فرمان پور در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش کنترل سیلاب، خنک‌کردن هوا و... تالاب‌ها، تصریح کرد: بیش از دو هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان لرستان را تالاب‌ها به خودشان اختصاص داده‌اند.

وی گفت: بیشترین تعداد تالاب‌های لرستان را در شهرستان پلدختر داریم، تالاب‌های ۱۱ گانه پلدختر یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های استان برای پرنده‌نگری، زیست پرندگان وحشی و مهاجر هستند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با تأکید بر اینکه ۵۵ نوع پرنده همواره مهمان تالاب‌های لرستان هستند، افزود: تالاب‌های لرستان مأمن و پناه خوبی در فصل زمستان برای پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی به‌حساب می‌آیند.