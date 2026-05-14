به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، نشست وزرای خارجه بریکس روزهای پنجشنبه و جمعه در هند برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعات مطرح شده روسیه پیشنهاد تدوین پیش‌نویس بیانیه‌ای درباره وضعیت تنگه هرمز را مطرح کرده بود، اما امارات مانع نهایی شدن این متن شده است.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که محور اصلی مذاکرات بر مقابله با یک‌جانبه‌گرایی، تقویت چندجانبه‌گرایی و اصلاح ساختار حکمرانی جهانی متمرکز شده است. همچنین توسعه همکاری‌های اقتصادی، کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث میان اعضا به شمار می‌رود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو، ضمن تشریح محورهای اصلی این نشست، به موضوع همکاری‌های ارزی، چالش‌های ناشی از یک‌جانبه‌گرایی و همچنین عملکرد برخی کشورها در قبال ایران پرداخت.

غریب‌آبادی با اشاره به روند تنظیم بیانیه پایانی این اجلاس اظهار داشت: بریکس یک مجموعه قدرتمند اقتصادی و قدرت اقتصادی است. در خصوص بیانیه پایانی در این دو روز گذشته در بیانیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع تخصصی که توسط وزرای امور خارجه بیشتر به آنها پرداخته خواهد شد و در جریان سخنرانی بیشتر در حوزه مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، حکمرانی جهانی، چند جانبه‌گرایی پرداخته می‌شود. بیانیه مفصلی هم با موضوع مقابله با یک‌جانبه‌گرایی ترویج چند جانبه‌گرایی طراحی شده است.

معاون وزیر امور خارجه ایران در ادامه به همکاری‌های مالی میان اعضای بریکس اشاره کرد و گفت: در رابطه با همکاری‌های کشورهای عضو بریکس در حوزه استفاده از ارزهای محلی، تقویت همکاری جمهوری اسلامی ایران بودیم. این موضوع هم جایگاه مهمی در بحث‌های دو روز گذشته دارد و طبیعتاً جایگاه مهمی هم در بحث‌های دو روز آتی توسط وزرای خارجه خواهد داشت.

غریب‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از رویکرد برخی کشورها در قبال جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: یکی از کشورهای عضو بریکس در طول تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هم سابقه خوبی از خودش نشان نداده و قلمرو خودش را در اختیار متجاوزان قرار داده است و در این نشست هم ما با مشکلاتی از ناحیه این کشور مواجه هستیم.

لاوروف وزیرخارجه روسیه نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی «آر تی ای» نیز اعلام کرده بود که روسیه پیشنهاد تهیه پیش‌نویس بیانیه بریکس در مورد وضعیت تنگه هرمز را داده بود، اما اختلافات بین ایران و امارات مانع از این امر شد.

با این حال، اعضای بریکس تأکید دارند روند همکاری‌های اقتصادی و مالی میان کشورهای عضو ادامه خواهد یافت و این بلوک همچنان به‌دنبال تقویت نقش خود در معادلات بین‌المللی است.