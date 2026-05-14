اجرای بیش از ۱۰۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع آب در ملکشاهی

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقای خدمات آبرسانی و کاهش مشکلات ناشی از افت فشار، ۶۵۰ متر خط انتقال آب در روستای وریکلوند با استفاده از لوله پلیاتیلن ۶۳ میلیمتر اجرا شد.
وی افزود: همچنین در شهر مهر نیز ۴۰۰ متر اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب با لوله پلیاتیلن ۶۳ میلیمتر انجام گرفت که نقش مؤثری در بهبود وضعیت آبرسانی مشترکین این منطقه خواهد داشت.
محمدی با اشاره به رفع گرفتگی خط انتقال آب در روستای طالقانی ادامه داد: پس از بروز افت فشار و قطعی آب در این روستا، اکیپ فنی و تعمیرات آبفا با پایش شبکه توزیع و خط انتقال، محل انسداد را شناسایی و نسبت به رفع گرفتگی اقدام کرد که در نتیجه، فشار آب مشترکین به حالت مطلوب بازگشت.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: تأمین آب پایدار و ارائه خدمات مطلوب آبرسانی به مشترکین، از اولویتهای اصلی آبفای شهرستان است و در این مسیر، با همراهی شرکت آب و فاضلاب استان و حمایتهای مدیرعامل شرکت، تمام ظرفیتها برای بهبود وضعیت شبکه آبرسانی بهکار گرفته میشود.
