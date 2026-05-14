هشدار هواشناسی برای خراسان جنوبی؛ وزش باد شدید تا دوشنبه ادامه دارد

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در خراسان جنوبی بیان کرد: با تقویت سامانه کم فشار سطح زمین و عبور امواج با دامنه کوتاه، از عصر چهارشنبه تا صبح دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک (نقاط مستعد احتمال طوفان گردوخاک)، در برخی نقاط کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: خوسف، عشق آباد، طبس، نهبندان، بشرویه، سرایان، فردوس، قائنات، حاجی آباد زیرکوه، اسدیه، سر بیشه و بیرجند مناطق تحت تاثیر این سامانه هستند.

لطفی از احتمال خسارت به تجهیزات شهری و برون شهری از جمله احتمال شکستن درختان آسیب پذیر، خطر سقوط اجسام خبر داد و گفت: کاهش دید افقی، داربست ها، بنرها و تابلوهای تبلیغاتی، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، کاهش کیفیت هوا نیز دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: احتمال اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون شهری و احتمال اختلال در استحکام سازه و سقف های موقت و پوشش گلخانه ها وجود دارد.

لطفی خواستار اطمینان از استحکام سازه و سقف های موقت، پوشش گلخانه ها، گذاشتن قیم کنار نهال های جوان و درختان آسیب پذیر شد و گفت: احتیاط در ترددها به‌ویژه بین شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالمند و کودکان در فضای باز در ساعات آلودگی از دیگر توصیه‌های هواشناسی است.

وی ادامه داد: همچنین خواستاریم از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده، کهنسال و ساختمان های نیمه کاره و سفرهای غیر ضروری خودداری شود.