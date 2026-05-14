دوره نهفتگی ویروس هانتا تا ۴۲ روز است؛ آمادگی دارویی برای مقابله

مائده نجفیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایش دقیق وضعیت این ویروس در سطح بینالمللی اظهار داشت: ویروس هانتا دارای یک دوره نهفتگی متغیر بین ۵ تا ۴۲ روز است که بهطور متوسط حدود دو هفته به طول میانجامد و علائم اولیه آن شباهت زیادی به بیماریهای ویروسی عمومی از جمله تب، بدندرد، بیاشتهایی و احساس خستگی شدید دارد.
وی با تبیین اشکال بالینی این بیماری افزود: این ویروس پس از طی دوره نهفتگی، ممکن است دو فرم اصلی بروز پیدا کند؛ در فرم ریوی علائمی همچون تنگی نفس و درگیریهای تنفسی مشابه کرونا ایجاد میکند و در فرم دیگر، کلیهها را مورد هدف قرار داده و منجر به بروز علائم خونریزیدهنده میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه، با اطمینانبخشی در خصوص توانمندی نظام سلامت برای مقابله با این ویروس تصریح کرد: از آنجا که هانتا ویروس شناخته شدهای است، درمانهای ضد ویروسی مشخصی برای آن توصیه شده و در صورت لزوم، داروهای مورد نیاز برای تجویز به بیماران در دسترس است.
نجفیزاده با تأکید بر اینکه تا این لحظه هیچ موردی از ابتلا به این ویروس در ایران مشاهده نشده است، گفت: با وجود گزارشهایی مبنی بر مشاهده این ویروس در کشور ترکیه به عنوان نزدیکترین کانون به ما، به دلیل کنترل ترددها و نبود موارد انتقال مستقیم، جای نگرانی برای هموطنان وجود ندارد.
این متخصص بیماریهای عفونی، به گزارشهای اخیر سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد و افزود: پس از حرکت یک کشتی از آرژانتین و مشاهده مواردی از انتقال انسان به انسان در مسیر حرکت آن، نگرانیهایی ایجاد شد، اما طبق اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی، نباید ترس گستردهای در این زمینه وجود داشته باشد و قرار نیست با یک اپیدمی جدید مشابه کرونا مواجه شویم.
وی خاطرنشان کرد: بهترین راه مقابله با این دست ویروسها، رعایت مراقبتهای معمول بهداشتی، از جمله شستوشوی مکرر دستها و اقدامات روتین حفاظت فردی است.
نظر شما