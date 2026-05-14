اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی کبدی زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی زنان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن۲۰۲۶ به شرح زیر است:

مریم سلگی، محبوبه سنچولی، زهرا خدابنده لو، نیکتا جلالوند، آتنا مددی، مهتاب لک علی آبادی، زکیه ململی، سحر یاری، زهرا کریمی، فرشته کلاگر، فاطمه طوسی، راحله نادری، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، فاطمه ناصری، حدیثه وارسته، مریم بلیلا، فاطمه سرابایگی، سارا شرآئین، آیناز فرامرزی، فاطمه خدابنده‌لو، مطهره آزادی

مشاور فنی؛ غلامرضا مازندرانی

سرپرست اردو؛ مونا سلیمانی

مربیان مدعو؛ آزاده سلگی، سمانه افخم

مرحله ششم اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن۲۰۲۶ از ۲۶ اردیبهشت تا ۵ خردادماه به میزبانی استان گلستان (شهرستان گنبد) برگزار می‌شود.