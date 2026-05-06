نامزدهای نهایی ریاست فدراسیون کبدی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، با اعلام رسمی از سوی فدراسیون کبدی از کاندیداهای نهایی احراز پست ریاست فدراسیون کبدی رونمایی شد.
احسان نهتانی دبیر مجمع عمومی انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون کبدی گفت: پس از طی شدن مراحل قانونی اسامی کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون کبدی به شرح ذیل اعلام می شود:
۱- عباس خواجه اورسجی
۲- مجید بهرامی
۳- ناصر رومیانی نظری
۴- ناصر شکری کله سر
۵- حسین عنصری
۶- رضا کمالی مقدم
۷ - غلامرضا مازندرانی
۸ - سعید مقدم بقاء
مجمع انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون کبدی ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۳ اردبیهشت ۱۴۰۵ در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.
