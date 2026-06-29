غلامرضا مازندرانی مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ گفت: با احتساب اردوی فعلی تیم ملی هشتمین مرحله اردوی آمادهسازی خود را پشت سر میگذارد. البته پیش از وقفهای که ایجاد شد اردوی نخست در زنجان بیشتر جنبه انتخابی داشت و تنها چهار روز برگزار شد چرا که مسابقات لیگ قهرمانان کشور در سال گذشته برگزار نشده بود و شناخت کاملی از بازیکنان وجود نداشت.
وی افزود: در آن مرحله بیش از ۴۰ بازیکن دعوت شدند و پس از برگزاری دیدارهای انتخابی ۱۲ تا ۱۳ نفر به ترکیب بازیکنانی که پیش از آن در مسابقات جهانی حضور داشتند اضافه شدند. در نهایت اردوهای اصلی با حضور حدود ۲۷ تا ۲۸ بازیکن آغاز شد و اکنون ۲۰ نفر در اردو حضور دارند که به مرور تعداد آنها نیز کاهش خواهد یافت.
مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان با اشاره به شرایط فعلی تیم اظهار داشت: وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان در شرایط قابل قبولی قرار دارد و روند تمرینات رضایتبخش است اما مهمترین دغدغه کادر فنی برگزاری بازیهای تدارکاتی باکیفیت است.
وی ادامه داد: میانگین سنی تیم به زیر ۲۲ سال رسیده و بازیکنان از نظر بدنی و فنی شرایط مناسبی دارند، اما از لحاظ تجربه بینالمللی همچنان نیازمند کار بیشتری هستند. به همین دلیل درخواست کردهایم تا پایان تیرماه شرایط برگزاری چند دیدار تدارکاتی فراهم شود.
مازندرانی خاطرنشان کرد: اولویت ما بازی با تیمهایی است که در سالهای اخیر موفق به شکست ایران شدهاند تا ضمن جبران نتایج گذشته نقاط ضعف تیم نیز مشخص شود. درخواست ما برگزاری دیدار با یکی از دو قدرت فعلی آسیا در بخش بانوان بوده است و امیدواریم این اتفاق عملی شود.
وی درباره هدفگذاری تیم ملی در بازیهای آسیایی ناگویا نیز عنوان کرد: طبیعتاً برنامهریزی ما کسب بهترین نتیجه ممکن است ولی باید واقعبین بود. تیم ملی از بازیهای آسیایی جاکارتا تا هانگژو از مقام نخست به مقام سوم رسید که این موضوع نشاندهنده افت تیم است. حتی کسب مدال برنز در دوره گذشته نیز تا حدی تحت تأثیر شرایط جدول مسابقات بود.
مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان تصریح کرد: متأسفانه برنامهریزی لازم پس از بازیهای آسیایی قبلی برای استعدادیابی و جوانگرایی به شکل مطلوب انجام نشد. از بهمنماه سال گذشته کار خود را آغاز کردیم و تلاش کردیم همه ظرفیتهای موجود را به کار بگیریم اما وقفه ایجادشده به دلیل جنگ روند آمادهسازی را تحت تأثیر قرار داد.
وی ادامه داد: در آن مدت تلاش کردیم تمرینات بازیکنان را به صورت مجازی مدیریت کنیم و برنامههای بدنسازی عمومی در اختیار آنها قرار دهیم ولی هیچ چیز جای تمرینات حضوری، اردوهای مستمر، نظارت بر تغذیه، ریکاوری، حضور روانشناس، فیزیوتراپ و سایر بخشهای تخصصی را نمیگیرد. علاوه بر وقفه ۴۵ روزه دو اردوی پیشبینیشده پیش از جنگ نیز از دست رفت و عملاً از ابتدای تیرماه دوباره کار اصلی تیم آغاز شد.
مازندرانی با تأکید بر اینکه نمیتوان از حالا قول کسب مدال طلا داد، اظهار داشت: در ورزش هیچ نتیجهای از پیش تضمینشده نیست و هر کسی چنین قولی بدهد حرفهای صحبت نکرده است. با این حال معتقدم مسیر آمادهسازی تیم درست پیش میرود، بازیکنان انگیزه بالایی دارند و شرایط کلی تیم مثبت ارزیابی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم پیش از مسابقات دو یا سه دیدار تدارکاتی با تیمهای قدرتمند برگزار کنیم نقاط ضعف تیم بهتر مشخص میشود و فرصت کافی برای رفع آنها خواهیم داشت. در غیر این صورت ممکن است ضعفهایی که در تمرینات دیده نمیشود در مسابقات رسمی خود را نشان دهد. امیدوارم با حمایت فدراسیون این دیدارها برگزار شود چرا که در آن صورت نسبت به کسب نتیجه مطلوب خوشبین هستم.
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