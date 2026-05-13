عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی صبح امروز و با یک ساعت تاخیر از ساعت ۱۱ (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت) با ریاست محمدشروین اسبقیان معاون وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.



دلیل این تاخیر حضور سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در جلسه با محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور بود.



مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس بانوان کمیته‌ملی المپیک و سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان نیز در این جلسه حضور داشتند.



در نهایت عباس اورسجی با کسب ۴۳ رأی از ۵۳ رای برای سومین دوره متوالی به‌عنوان رئیس فدراسیون کبدی از سوی اعضای مجمع انتخاب شد.



عباس خواجه اورسجی، مجید بهرامی، ناصر رومیانی نظری، ناصر شکری کله سر، حسین عنصری، رضا کمالی مقدم ۶ کاندیدای نهایی بودند که در مجمع انتخاباتی حاضر شدند.



سعید مقدم بقا و غلامرضا مازندرانی نیز در مجمع حضور نداشتند. ناصر شکری کله سر یکی از کاندیداهای حاضر در مجمع از ادامه رقابت انصراف داد.

رای گیری برای پست خزانه‌دار و نایب رییس انجام نشد و قرار شد در اولین مجمع عمومی این فدراسیون رای ‌گیری برای این دو پست انجام شود.