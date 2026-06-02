به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی بانوان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در استان تهران در حال برگزاری است و ملیپوشان زیر نظر کادر فنی برنامههای آمادهسازی خود را دنبال میکنند.
بر اساس برنامهریزی فدراسیون کبدی پس از پایان این مرحله از اردو جلسهای با حضور اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و اعضای کمیته فنی برگزار خواهد شد تا درباره کادر فنی تیم ملی بانوان تصمیمگیری نهایی صورت گیرد و سرمربی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا مشخص شود.
تیم ملی کبدی بانوان ایران در دوره گذشته بازیهای آسیایی که به میزبانی هانگژوی چین برگزار شد با هدایت یک مربی هندی به میدان رفت و در پایان با کسب مدال برنز مشترک همراه با نپال روی سکوی سوم قرار گرفت. با این حال فدراسیون کبدی در نظر دارد برای حضور در دوره پیش رو از یک مربی ایرانی در رأس کادر فنی تیم ملی بانوان استفاده کند.
کبدی بانوان ایران سابقه درخشانی در بازیهای آسیایی دارد. ملیپوشان کشورمان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا برای نخستین بار موفق شدند عنوان قهرمانی این رقابتها را به دست آورند و نام خود را در تاریخ این رشته ثبت کنند.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازیها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت میکنند.
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