روایتی حماسی از زندگی سراینده شاهنامه در انیمیشن «فردوسی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، انیمیشن سینمایی «فردوسی» به کارگردانی محمود صائمین با روایتی جذاب و دراماتیک، بخشی از زندگی حکیم توس را به تصویر می‌کشد؛ دوره‌ای که فردوسی پس از ۳۰ سال مجاهدت برای سرودن شاهنامه، تصمیم می‌گیرد شخصا راهی دربار سلطان محمود غزنوی شود تا این گنجینه ملی را تقدیم کند.

او در سفری پرفراز و نشیب، همراه با جمعی از اهل فرهنگ و هنر، مسیر طولانی خود را طی می‌کند و پس از عبور از اختلاف‌ها و دشواری‌های بسیار، به پایتخت غزنویان می‌رسد.

در دیدار با سلطان محمود، فردوسی با دانشی گسترده و بینشی عمیق به پرسش‌ها و شبهات مطرح‌شده درباره شاهنامه و پهلوانان آن پاسخ می‌دهد اما دسیسه‌های وزیر دربار سرانجام او را وادار می‌سازد که برای در امان ماندن از گزند دشمنی‌ها، پایتخت را ترک کرده و رهسپار زادگاه خویش شود.

انیمیشن سینمایی «فردوسی» جمعه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۸ صبح از شبکه دو سیما پخش می‌شود.