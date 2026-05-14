روایتی از زندگی شهید سید عبدالرحیم موسوی در مستند «آسید رحیم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شبکه دو، مستند «آسید رحیم» با محور روایت زندگی اجتماعی و فعالیتهای حرفهای امیر سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش میشود.
امیر سرلشکر موسوی در خرداد ۱۴۰۴ بنا به حکم رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، سید علی حسینی خامنهای، به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. وی روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، در حین انجام وظیفه به شهادت رسید.
این مستند با بهرهگیری از روایتهای نزدیکان، همرزمان و همراهان وی، تلاش دارد تصویری روشن از شخصیت اجتماعی، سبک زندگی و نقش سرلشکر موسوی در مسئولیتهای کلان دفاعی ارائه کند.
