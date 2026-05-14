پخش فیلم سینمایی «لکنت» از شبکه دو سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، فیلم سینمایی «لکنت» به کارگردانی محمدرضا حاجی غلامی و تهیهکنندگی محمود فتوحی، جمعه ۲۵ اردیبهشت از شبکه دو سیما پخش میشود؛ اثری اجتماعی با محوریت تلاش یک نوجوان برای کمک به خواهرش.
این فیلم داستان پسربچهای به نام رسول را روایت میکند که در مدرسهای تککلاسه در یکی از روستاهای استان یزد تحصیل میکند. خواهر رسول به دلیل لکنت زبان مورد تمسخر همکلاسیهایش قرار میگیرد و همین موضوع، انگیزهای برای آغاز تلاشهای رسول میشود.
فیلم سینمایی «لکنت» ساعت ۱۷ پخش میشود.
