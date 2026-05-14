استاندار اصفهان برای اخلالگران اقتصادی خط و نشان کشید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی اظهار کرد: شرایط اقتصادی امروز نیازمند مدیریت جهادی، تصمیم‌گیری سریع و حضور میدانی مستمر مسئولان است و تمامی ظرفیت‌های استان باید برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در سال‌های گذشته افزود: هر زمان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با انسجام و حضور فعال وارد میدان شده‌اند، نتایج ملموس‌تری در کنترل بازار، کاهش التهاب و ساماندهی زنجیره توزیع حاصل شده است.

استاندار اصفهان ادامه داد: قرارگاه جنگ اقتصادی با هدف حذف هزینه‌های زائد از چرخه تولید و توزیع، تقویت نظارت، کنترل بازار و جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر مردم تشکیل شده و فعالیت آن به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی با تشبیه شرایط فعلی اقتصادی به دوران دفاع مقدس تصریح کرد: امروز نیز مانند آن دوران، نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌ها هستیم و باید از تمامی توان کارشناسی، اجرایی، صنعتی و حتی رسانه‌ای برای عبور از مشکلات اقتصادی استفاده شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها گفت: همه نهادهای مسئول باید در قالب یک ساختار منسجم عمل کنند تا روند تأمین و توزیع کالاها با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

وی نقش رسانه‌ها در مدیریت فضای روانی بازار را مهم ارزیابی کرد و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر درباره اقدامات انجام شده می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و احساس عدالت و نظارت را در جامعه افزایش دهد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول موظف هستند گزارش اقدامات و نتایج تصمیمات را به‌صورت مستمر در اختیار مردم قرار دهند تا فضای شفاف‌تری در حوزه اقتصادی شکل بگیرد.

وی همچنین از تشدید برخورد با متخلفان اقتصادی خبر داد و گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف مأموریت یافته‌اند با تمام ظرفیت در بازار حضور داشته باشند و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در زنجیره توزیع برخورد کنند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: برای مقابله با تخلفات اقتصادی، اختیارات لازم جهت توقف فعالیت واحدهای متخلف و برخورد قانونی با اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به مصوبات جلسات اخیر تنظیم بازار استان خاطرنشان کرد: رصد بازار و زنجیره کالاها و خدمات در اصفهان به‌صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود و فعالیت قرارگاه محدود به ساعات اداری نخواهد بود.

استاندار اصفهان در پایان گفت: هدف اصلی استان، کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولید، حفظ آرامش بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و برقراری انضباط اقتصادی است تا فشارهای اقتصادی کمترین اثر را بر زندگی مردم داشته باشد.