۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

استاندار اصفهان برای اخلالگران اقتصادی خط و نشان کشید

اصفهان - استاندار اصفهان با اعلام آغاز به کار قرارگاه جنگ اقتصادی در استان، از تشدید نظارت شبانه‌روزی بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی اظهار کرد: شرایط اقتصادی امروز نیازمند مدیریت جهادی، تصمیم‌گیری سریع و حضور میدانی مستمر مسئولان است و تمامی ظرفیت‌های استان باید برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در سال‌های گذشته افزود: هر زمان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با انسجام و حضور فعال وارد میدان شده‌اند، نتایج ملموس‌تری در کنترل بازار، کاهش التهاب و ساماندهی زنجیره توزیع حاصل شده است.

استاندار اصفهان ادامه داد: قرارگاه جنگ اقتصادی با هدف حذف هزینه‌های زائد از چرخه تولید و توزیع، تقویت نظارت، کنترل بازار و جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر مردم تشکیل شده و فعالیت آن به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی با تشبیه شرایط فعلی اقتصادی به دوران دفاع مقدس تصریح کرد: امروز نیز مانند آن دوران، نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌ها هستیم و باید از تمامی توان کارشناسی، اجرایی، صنعتی و حتی رسانه‌ای برای عبور از مشکلات اقتصادی استفاده شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها گفت: همه نهادهای مسئول باید در قالب یک ساختار منسجم عمل کنند تا روند تأمین و توزیع کالاها با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

وی نقش رسانه‌ها در مدیریت فضای روانی بازار را مهم ارزیابی کرد و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر درباره اقدامات انجام شده می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و احساس عدالت و نظارت را در جامعه افزایش دهد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول موظف هستند گزارش اقدامات و نتایج تصمیمات را به‌صورت مستمر در اختیار مردم قرار دهند تا فضای شفاف‌تری در حوزه اقتصادی شکل بگیرد.

وی همچنین از تشدید برخورد با متخلفان اقتصادی خبر داد و گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف مأموریت یافته‌اند با تمام ظرفیت در بازار حضور داشته باشند و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در زنجیره توزیع برخورد کنند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: برای مقابله با تخلفات اقتصادی، اختیارات لازم جهت توقف فعالیت واحدهای متخلف و برخورد قانونی با اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به مصوبات جلسات اخیر تنظیم بازار استان خاطرنشان کرد: رصد بازار و زنجیره کالاها و خدمات در اصفهان به‌صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود و فعالیت قرارگاه محدود به ساعات اداری نخواهد بود.

استاندار اصفهان در پایان گفت: هدف اصلی استان، کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولید، حفظ آرامش بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و برقراری انضباط اقتصادی است تا فشارهای اقتصادی کمترین اثر را بر زندگی مردم داشته باشد.

