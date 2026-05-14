کشف ۷۲ راس دام سنگین قاچاق در سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضادلیری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس آگاهی سراوان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی کامیون حامل مشکوک و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران انتظامی پس از متوقف کردن کامیون در بازرسی از آن تعداد ۷۲ راس گاو قاچاق را کشف که بنا به نظر کارشناسان ارزش دام های مکشوفه بیش از یکصد و ۸۰ میلیارد ریال می باشد.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی، خودرو روانه پارکینگ شد.

سردار دلیری در پایان با اشاره به اینکه پدیده قاچاق بر پیکره اقتصاد کشور ضربه می زند، از شهروندان درخواست کرد هر گونه اخبار و اطلاعات خود را در خصوص فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان و احتکار کنندگان کالا و سودجویان اقتصادی با تماس 110 در اختیار پلیس بگذارند.