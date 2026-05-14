پلمب دو انبار و کشف ۳۳ تن کالای اساسی احتکاری در جنوب سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی جوکار گفت: در اجرای طرح‌های نظارتی و مبارزه با قاچاق، احتکار کالا، ماموران انتظامی ویژه جنوب استان ضربه موثری به محتکران و گرانفروشان وارد و بیش از ۳۳ تن کالای مایحتاج مردم را که توسط سودجویان احتکار شده بود، شناسایی و کشف کردند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: کارکنان پلیس ویژه جنوب استان پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی و ورود به دو انبار کالای اساسی مورد نیاز مردم مقدار بیش از ۱۵ تن روغن خوراکی، ۱۸ تن شکر و ۶۰۰ کیلو برنج خارجی احتکار شده را کشف کردند.

با اشاره به ارزش ۶۰ میلیارد ریالی کالاهای احتکار شده بیان کرد: در این رابطه دو انبار پلمپ و متخلفین پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند .

