دستگیری قاتل دختر نوجوان سراوانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کرامتی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در پی پیدایش پیکر دختری نوجوان در یکی از مناطق شهرستان سراوان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سراوان افزود: کارآگاهان پلیس با تلاش شبانه روزی، استفاده از شیوه های پلیسی موفق شدند؛ قاتل را دستگیر که به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از ارتکاب این اقدام را اختلاف خانوادگی با خانواده مقتول عنوان کرد.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.