  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

دستگیری قاتل دختر نوجوان سراوانی

دستگیری قاتل دختر نوجوان سراوانی

سراوان - فرمانده انتظامی شهرستان سراوان از دستگیری قاتل دختر نوجوان سراوانی توسط ماموران پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کرامتی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در پی پیدایش پیکر دختری نوجوان در یکی از مناطق شهرستان سراوان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سراوان افزود: کارآگاهان پلیس با تلاش شبانه روزی، استفاده از شیوه های پلیسی موفق شدند؛ قاتل را دستگیر که به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از ارتکاب این اقدام را اختلاف خانوادگی با خانواده مقتول عنوان کرد.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6825400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها