اهدای ۱۲۱ سری جهیزیه به نوعروسان چهار شهرستان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در راستای کمک به آغاز زندگی مشترک زوجهای جوان و تسهیل ازدواج، مراسم اهدای ۱۲۱ سری جهیزیه به نوعروسان و نودامادهای تحت پوشش بهزیستی چهار شهرستان استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
سردار سرتیپ دوم حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد، در این مراسم با بیان اینکه فلسفه وجودی سپاه خدمت به مردم است، گفت: فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه خدمت به مردم رسالت اصلی سپاه است، تکلیف همه ما را روشن کرده و هیچ افتخاری بالاتر از خدمتگزاری شبانهروزی به مردم عزیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز علاوه بر حضور مقتدرانه در عرصههای دفاعی، امنیتی و مرزی کشور، در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری مؤثر دارد. در کنار مأموریتهای مرزی، توفیق یافتهایم در میدان خدمت اجتماعی نیز ایفای نقش کنیم.
فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد خاطرنشان کرد: این اقدام در ادامه رزمایشهای حمایتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در سطح استان انجام شده است.
عباسعلی اویسی، مدیرکل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، نیز با قدردانی از همراهی سپاه گفت: این اقدام ارزشمند در راستای حمایت از خانوادههای نیازمند و تسهیل ازدواج جوانان انجام شده و نشاندهنده همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی برای رفع مشکلات مردم است.
