خلفیان: برخورد با احتکار و قاچاق باید بازدارنده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز پنجشنبه در جلسه بررسی پرونده‌های کالاهای قاچاق و احتکار که با حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار شد، بر ضرورت تشدید برخورد با محتکران و قاچاقچیان کالا تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، باید با احتکار کالا به‌ویژه کالاهای اساسی با جدیت برخورد شود و این برخوردها جنبه بازدارندگی داشته باشد.

دادستان مرکز خوزستان افزود: هدف ما کمک به معیشت مردم است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری لازم را با مجموعه قضائی داشته باشند.

وی نظارت و بازرسی مستمر بر بازار را ضروری دانست و گفت: تداوم بازرسی‌ها و رصد بازار نقش مؤثری در پیشگیری از احتکار و قاچاق کالا دارد.

خلفیان بیان کرد: شناسایی، کشف و توقیف کالاهای احتکاری و عرضه آنها در بازار، موجب کاهش قیمت‌ها و تأمین نیازهای مردم خواهد شد.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر برخورد بدون اغماض با جرایم اقتصادی بیان کرد: دادسرای مرکز خوزستان با قاچاق سازمان‌یافته، حرفه‌ای و ممنوعه و همچنین احتکار کالاها با قاطعیت برخورد و رسیدگی خواهد کرد.

وی ادامه داد: در تمامی رسیدگی‌ها باید سه اصل قانون، عدالت و انصاف مورد توجه ویژه قرار گیرد و رعایت حق‌الناس در اولویت باشد.