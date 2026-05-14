خلفیان: برخورد با احتکار و قاچاق باید بازدارنده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز پنجشنبه در جلسه بررسی پروندههای کالاهای قاچاق و احتکار که با حضور دستگاهها و سازمانهای مرتبط برگزار شد، بر ضرورت تشدید برخورد با محتکران و قاچاقچیان کالا تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش در بازار، باید با احتکار کالا بهویژه کالاهای اساسی با جدیت برخورد شود و این برخوردها جنبه بازدارندگی داشته باشد.
دادستان مرکز خوزستان افزود: هدف ما کمک به معیشت مردم است و همه دستگاهها باید در این زمینه همکاری لازم را با مجموعه قضائی داشته باشند.
وی نظارت و بازرسی مستمر بر بازار را ضروری دانست و گفت: تداوم بازرسیها و رصد بازار نقش مؤثری در پیشگیری از احتکار و قاچاق کالا دارد.
خلفیان بیان کرد: شناسایی، کشف و توقیف کالاهای احتکاری و عرضه آنها در بازار، موجب کاهش قیمتها و تأمین نیازهای مردم خواهد شد.
دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر برخورد بدون اغماض با جرایم اقتصادی بیان کرد: دادسرای مرکز خوزستان با قاچاق سازمانیافته، حرفهای و ممنوعه و همچنین احتکار کالاها با قاطعیت برخورد و رسیدگی خواهد کرد.
وی ادامه داد: در تمامی رسیدگیها باید سه اصل قانون، عدالت و انصاف مورد توجه ویژه قرار گیرد و رعایت حقالناس در اولویت باشد.
