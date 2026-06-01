به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز دوشنبه در جلسه کارگروه ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: سامانه‌ها باید در جلوگیری از احتکار کالا کارساز باشند و اطلاع‌رسانی درباره الزام ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها و تجارت، تأثیر مستقیم در کاهش احتکار، تخلفات و قاچاق کالا دارد.

وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اداره صمت باید با اتخاذ تدابیر لازم، نسبت به شناسایی انبارهایی که در سامانه ثبت نشده‌اند اقدام و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

دادستان مرکز خوزستان با بیان اینکه در شرایط حساس کشور کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد، افزود: مسئله اصلی، نبود ساماندهی کافی در این حوزه است و باید اقدامات لازم برای مدیریت، نظارت و تنظیم بازار با جدیت دنبال شود.

خلفیان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: همکاری و تعامل بین دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد: نظارت و ساماندهی بازار و تسهیل در امر معیشت مردم نیز باید با همکاری همه دستگاه‌های متولی انجام شود و خدمات‌دهی و جلب رضایتمندی مردم در اولویت قرار گیرد.

دادستان مرکز خوزستان عنوان کرد: مردم از ما انتظار دارند در بهبود معیشت، اقدامات و راهکارهای لازم عملیاتی شود. همچنین باید از ظرفیت پایانه‌های مرزی و بنادر در جهت بهبود و ساماندهی اقتصاد استان استفاده حداکثری شود.

خلفیان در پایان با تأکید بر لزوم برخورد با ترک فعل برخی مدیران در انجام تکالیف قانونی تصریح کرد: پیگیری جدی مصوبات و اقدامات اجرایی در این زمینه باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.