علت ریزش قنات دوطبقه مون اردستان عدم لایروبی بود

مجتبی پورشفیع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قنات دوطبقه مون اردستان تنها قنات دوطبقه فعال کشور بوده که ثبت جهانی شده است.

وی افزود: در نوروز ۱۴۰۵ مشکلی برای این قنات پیش آمد که علت آن عدم لایروبی ورودی سیلاب به مسیر قنات و انسداد جریان آب بود و به محض محرز شدن موضوع برای شهرستان، تشکیل جلسه مدیریت بحران با حضور مسئولان مربوطه انجام شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان خاطرنشان کرد: مقنی و کارشناس قنوات در مسیر حرکت کردند، محل انسداد مشخص شد و بنابر دستور فرماندار در راستای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از توقف جریان آب در مسیر قنات، انتقال آب با پمپ و لوله در دستور کار قرار گرفت‌.

پورشفیع تصریح کرد: به‌منظور تسریع در رفع ایراد، عملیات آواربرداری و لایروبی همزمان با دو اکیپ مقنی‌ انجام شد، خوشبختانه در یک بازه زمانی بین دو هفته تا ۲۰ روز جریان آب به‌صورت پایدار از مسیر قنات انجام شد.

وی تاکید کرد: برای قنات دوطبقه مون اردستان لازم است که موضوع لایروبی در دستورکار قرار گیرد، روز گذشته جلسه‌ای در فرمانداری با حضور مسئولان مربوطه تشکیل شد و قرار شد هیئت‌امنای قنات جلسه‌ای با حضور مالکین مشاعی داشته باشند و برابر مفاد قانون توزیع عادلانه آب و اصلاح مسیر جهت رفع مشکل اقدام شود.

پورشفیع یادآور شد: برآورد هزینه جهت اصلاح قنات حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تومان است که در این راستا با توجه به ثبت جهانی این قنات، دستگاه‌های متولی و جهاد کشاورزی نیز جهت حمایت از کشاورزان، اقدامات لازم را برای تامین اعتبار انجام می‌دهند.