۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

شرط دریافت ارز با کارت ملی

دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت می‌گیرد.

با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.

بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز موظف‌اند اطلاعات دریافت‌شده را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.

همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.

سمیه رسولی

