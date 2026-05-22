به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با تبیین سیاست‌های حمایتی این نهاد در مواجهه با تبعات اقتصادی ناشی از ناپایداری‌های اخیر متاثر از تهاجم دشمن صهیونی، از اجرای بسته ویژه «تسهیلات آرامش» خبر داد.

وی با اشاره به شرایط ناشی از «جنگ رمضان» و ضرورت حمایت از افراد کم‌برخوردار و معسر جامعه اظهار داشت: «از ابتدای بروز ناپایداری‌ها و تحولات در اسفندماه سال گذشته که منجر به نوسان در شرایط اقتصادی شد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در راستای سیاست‌های دولت و وزارت اقتصاد، صیانت از آرامش خاطر بدهکاران را در اولویت قرار داد.»

وی با بیان اینکه وظیفه نهادهای حاکمیتی و دولتی، همراهی حداکثری با مردم و کاهش دغدغه‌های آن‌ها در شرایط ناگوار است، به جزئیات این بسته حمایتی که از ایام جنگ آغاز شده و تا ۱۵ روز پس از پایان آن تداوم دارد، اشاره کرد. به گفته قمصریان، با هدف کمک و همراهی با خانواده‌های بدهکاران به صندوق، تمام اقدامات حقوقی و پیگیری‌های اجرایی از طریق «اجرای ثبت» علیه این گروه متوقف شده است.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در بخش دیگری از توضیحات خود افزود: برای رفع نگرانی هم‌وطنان، تمامی فرصت‌های زمانی و روزشمارهای تعیین‌شده در فرآیند وصول مطالبات صندوق متوقف شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تکریم ویژه خانواده شهدای جنگ رمضان اعلام کرد: به پاس مجاهدت‌های مدافعان وطن و تمامی افرادی که در جنگ ظالمانه اخیر به شهادت رسیده‌اند، حداکثر تخفیف‌های آیین‌نامه‌ای برای مقصرین بدهکاری که یکی از بستگان درجه یک خانواده ایشان (همسر، والدین و فرزندان) به فیض شهادت نائل آمده‌اند، اعمال می‌شود.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مشوق‌های مالی و تخفیفات مضاعف در نظر گرفته شده در این بسته نیز پرداخت و گفت: در پاسخ به همدلی عموم جامعه با حاکمیت، علاوه بر توقف کاهش پلکانی تخفیفات، ۵ درصد تخفیف ویژه در ایام جنگ و ۲.۵ درصد تخفیف اضافی تا ۶۰ روز پس از پایان آن (با رعایت حد نصاب قانونی) پیش‌بینی شده است.

قمصریان در پایان اظهار کرد: جهت حفظ آرامش روانی، ارسال هرگونه پیامک اطلاع‌رسانی یا بازپرداخت بدهی که موجب نگرانی خانواده‌ها شود، به صورت کامل متوقف شد.