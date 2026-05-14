کشف بیش از ۹۹۰ تن انواع کالاهای اساسی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در طرح برخورد با احتکار کالاهای اساسی، پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به کشف بیش از ۹۹۰ تن انواع کالاهای اساسی شامل گوشت، چای، حبوبات و روغن خوراکی شد.

بر اساس اعلام پلیس، ارزش این مقدار کالاهای کشف شده تقریباً ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و پس از کشف، اموال ضبط شده در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

پلیس تهران تاکید کرد: اقدامات پلیسی با هدف تضمین دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار، به ویژه در بخش گوشت، چای، حبوبات و روغن خوراکی، همچنان در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار دارد.